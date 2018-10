Roma pronta per la A2, presidente Barani: «Vogliamo lasciare il segno per anni»

Cinque mesi dopo la vittoria del campionato di serie B, la Roma Volley sbarca per la prima volta in Serie A2, dove esordirà il 14 ottobre alla Marpel Arena di Macerata contro la la Montalbano Arena. La presentazione è avvenuta oggi al Gand Hotel Gianicolo a Roma: «Io non ho fatto altro che seguire la mia passione per la pallavolo - le parole del presidente Antonello Barani - la stessa di tanti romani. Portare in tre anni una squadra dalla B alla Serie A, significa che si può andare oltre i propri limiti. Vogliamo lasciare il segno per anni». Erano 11 anni che mancava una squadra della Capitale in una serie A. Le partite in casa saranno giocate al PalaHoney dell'Axa, voluto e ottenuto tra mille difficoltà dalla società. Non vede l'ora di cominciare il coach, Mauro Budani: «Il livello non è cambiato molto - spiega il tecnico - mi piace questa squadra. È vogliosa, credo che i nuovi che hanno esperienza sapranno dare una mano agli esordienti. Obiettivi: vogliamo piazzarci tra le prime quattro».

