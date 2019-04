Tutti in fila per il Miglio di Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Miglio di Roma è la gara di mezzofondo su strada più importante in Italia su questa distanza (1609 metri); è inserita nel calendario nazionale Fidal (certificata Silver Label), gode dei patrocini del Coni, di Roma Capitale e della Regione Lazio.Giunta alla 4^ edizione (la 416^ del Palio dei Berberi), ideata e organizzata da ASD Atleticom, l’evento nasce con l'idea di ripristinare in chiave moderna la storica tradizione romana della Corsa dei Berberi, che sullo stesso percorso (la “via della Corsa”) per quattro secoli celebrava l’ultima domenica del Carnevale Romano.A fianco della gara di mezzofondo (100 partenze da 8 o 16 Atleti), nel corso del pomeriggio sono previsti tre eventi di E-Sports, realizzati in collaborazione con il Team QLASH, capitanato da Luca Pagano. Non solo sfide tra i più importanti giocatori italiani di Fifa, Formula 1 e Fortnite ma anche e soprattutto un test, la prima volta di sempre, di una gara in Combinata tra E-Sport e Corsa (i concorrenti dovranno cimentarsi su 400 metri di corsa dopo aver raggiunto lo score in consolle): vincerà quindi chi impiegherà il minor tempo nella somme delle due prove.Terza edizione dell’One Mile Minds, la ormai sempre più competitiva sfida tra Università. Gara a squadre, dove Atenei, rappresentati da 8 Atleti (almeno 3 del sesso avverso) si sfidano prima sulla distanza del Miglio (crono sui primi 7 tempi) e poi su un “Pitch” tematico su un progetto innovativo da presentare (in tre minuti) alla Commissione di Esperti (e al pubblico di Piazza del Popolo). La classifica del Pitch riconoscerà i bonus in minuti che sottratti al tempo ottenuto con la corsa sul miglio genererà la classifica ufficiale.Il Miglio di Roma è l’evento “madre” di un circuito di gare su questa distanza, ideato da Atleticom e organizzate con la collaborazione di realtà e istituzioni territoriali; già in calendario Il Miglio di Cagliari, in collaborazione con C-Lab, (19 maggio), Il Miglio di Milano (19 ottobre) in partnership con Havas.sports & entertainment. Dal 2020 altre tappe, tra cui certamente Firenze e Catania.Il Miglio, misura anglosassone per eccellenza, è legato indissolubilmente alla storia dell’atletica mondiale. L’ancora breve storia del Miglio di Roma ci racconta già gare particolarmente appassionanti. I Personal Best ad aggi appartengono al norvegese Filip Ingebrigsten (2017) con 3:59:15 e alla tedesca Konstanze Klosterhalfen (2018) 4:26:53.