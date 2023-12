La Roma femminile senza ostacoli: altra rimonta e Como battuto 3-2. Adesso è +6 sulla Juventus

Ancora una volta in rimonta. Ancora una volta nel secondo tempo. La Roma sfrutta la sconfitta della Juventus sul campo della Sampdoria vincendo a Como e volando a +6 in classifica sulle bianconere di Montemurro. Oltre la fatica della Champions League e oltre a qualche disattenzione dietro che poteva costare cara. Ma in campionato non c'è storia, e le giallorosse allungano con merito. In Lombardia finisce 3-2 per le campionesse d'Italia, che torneranno subito nella Capitale per preparare il decisivo impegno di mercoledì contro il Psg al Tre Fontane.

DIFENSORI GOLEADOR

I gol della Roma sono arrivati grazie ai difensori: doppietta dal dischetto per Elena Linari e gol di Lucia Di Guglielmo così come contro il Milan domenica scorsa. Le giallorosse hanno centrato anche due legni (Viens nel primo tempo, Giacinti nella ripresa) e non avrebbero meritato di essere sotto alla fine del primo. Il Como ha superato una sola volta il centrocampo e ha colpito con Skorvankova: sinistro forte sotto la traversa con Korpela che non può farci nulla. A inizio ripresa il primo tiro dagli undici metri: fallo su Bartoli e Linari incrocia il destro. Sembra subito in discesa, ma il Como ha un altro scatto d'orgoglio con Picchi. Il pari di Di Guglielmo, di testa, è immediato e poi a decidere sempre dal dischetto ci pensa ancora Linari.

Stavolta il fallo è su Viens e la realizzazione è identica per la giallorossa. Tre punti pesanti. Di quelli che possono fare la differenza.

CONCENTRAZIONE

Tutto bello? I risultati - al di là della sconfitta a Parigi - dicono questo. Ma qualche campanello d'allarme per Spugna potrebbe suonare. Per la terza volta di fila la sua squadra va sotto e se in Serie A, comunque, riesce a ribaltare, in Champions contro il Psg non ci è riuscita. Ecco, questo è sicuramente un dato che arriva da non sottovalutare. In Europa le giallorosse non possono concedersi nessuna distrazione perché il livello è diverso e rientrare diventa difficile: servono il doppio delle forze e in questo momento non è che ce ne siano tante.