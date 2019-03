McGregor dice basta: la star delle MMA lascia l'ottagono

© RIPRODUZIONE RISERVATA

dice basta. Anzi, ridice basta. La star dell'UFC - l'Ultimate Fighting Championship – ha infatti annunciato il suo ritiro dal mondo dei combattimenti. Non è una novità, lo aveva già fatto nel 2016, salvo poi ripensarci. Ma questa volta pare che davvero il lottatore irlandese – campione delle MMA, le arti marziali miste - abbia deciso di lasciare l'ottagono. McGregor era salito agli onori della cronaca sportiva mondiale nel 2017, grazie all'incontro-show con l'ex campione di boxe: un match perso per ko tecnico, ma che gli era fruttato decine di milioni di dollari. L'anno scorso, battuto a Las Vegas dal daghestanonell'evento UFC 229, non era riuscito a riconquistare la cintura di campione del mondo dei pesi leggeri e, anzi, aveva chiuso ingloriosamente quella pagina con una maxirissa a fine incontro. Poi, negli ultimi due anni, anche guai con la giustizia che lo hanno portato in carcere due volte.