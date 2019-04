Novara sbanca Istanbul e “vede” la finale di Champions: Egonu super

Ultimo aggiornamento: 22:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' ancora grand'Italia nelle coppe europee di volley. Dopo i trionfi di Unet Yamamay Busto Arsizio in CEV Cup e Saugella Monza in Challenge Cup e lo splendido 3-0 dell'Imoco Volley Conegliano sul Fenerbahce, è l'a scrivere un'altra straordinaria pagina oltre confine: in Turchia, nella semifinale di andata di, le azzurre dipiegano 3-0 il(bi-Campione d'Europa uscente), ponendo una seria ipoteca sulla finalissima di Berlino. Nella gara di ritorno, prevista al PalaIgor di Novara mercoledì 10 aprile, le piemontesi dovranno aggiudicarsi due set per festeggiare un traguardo storico.Sul campo della corazzata di, le azzurre disputano un match al limite della perfezione, trascinate dagli attacchi di(MVP con 30 punti) e da una correlazione muro-difesa impeccabile. Novara in campo con Egonu in diagonale a Carlini, Chirichella e Veljkovic al centro, Bartsch-Hackley e Piccinini in banda e Sansonna libero; Vakifbank con Ozbai in regia e Sloetjes opposta, Rasic e Gunes centrali, Zhu e Robinson schiacciatrici e Orge libero.Gunes fa il primo break a muro (5-3), Egonu replica “stoppando” Robinson per il 5-7 e Chirichella prima e un errore di Sloetjes poi lanciano le azzurre sul 6-10. Il Vakifbank rientra 10-11 ma Novara non si scompone e trova il cambio palla con Egonu (10-12) e il nuovo break con(10-14) mentre l’ace di Carlini vale il +5 sull’11-16. Sloetjes accorcia le distanze (14-16), Barbolini ferma il gioco e Novara riparte con Egonu a segno a muro (14-19) e in attacco (14-20) e poco dopo è una magia di Carlini a regalare alle azzurre il set point di seconda intenzione (17-24). Chiude un attacco out di Zhu.Bartsch-Hackley riparte forte (0-2) ma le turche reagiscono e scappano 6-4 con Gunes mentre la solita Egonu firma il controbreak del 6-7 cui Guidetti replica inserendo in banda Di Iulio. La schiacciatrice italiana alza il ritmo in battuta (11-8, ace) e dopo il timeout di Novara sono un muro di(12-10) e un diagonale dia sigillare la nuova parità (14-14) con Egonu che sorpassa concretizzando una gran difesa di Sansonna sul 15-16. Il Vakifbank accelera (20-17), Novara non perde lucidità e rientra con Chirichella (21-20) ma nel testa a testa il primo setball è delle padrone di casa sul 24-23. Egonu annulla e sorpassa dopo una gran difesa di Piccinini (24-25) e al secondo tentativo è ancora lei, sul 25-27, a chiudere in diagonale il parziale.Guidetti rivoluziona il sestetto prima e durante il terzo set, ma il parziale è un fantastico assolo azzurro: Karakurt tiene il ritmo fino al 6-6, poi due punti in fila di Piccinini scavano il primo solco (6-9) e il resto lo fa l’alternanza tra Bartsch-Hackley (7-11, poi 7-13) ed Egonu (7-12) in attacco con Chirichella che mura Zhu e fa 7-15. Novara è impeccabile, Bartsch-Hackley raggiunge quota 20 sul +11 con un gran lob e il diagonale di Egonu vale il 13-23; Il Vakifbank prova a reagire ma due errori mettono fine al set e al match sul 15-25.VakifBank ISTANBUL - Igor Gorgonzola NOVARA 0-3 (17-25, 25-27, 15-25)Ozbay, Zhu 11, Robinson, Sloetjes 5, Rasic 7, Gunes 5, Orge (L), Aykac (L), Gulubay, Di Iulio 4, Caliskan, Karakurt 1. Non entrate: Gurkaynak, Senoglu. All. Guidetti.Carlini 3, Chirichella 6, Piccinini 4, Bartsch-hackley 14, Veljkovic 1, Egonu 30, Sansonna (L), Plak, Nizetich, Zannoni. Non entrate: Stufi, Camera, Piacentini (L), Bici. All. Barbolini.Themelis, Sikanjic.– Durata set: 23', 30', 23'; Tot: 76'.