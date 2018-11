Riforma Sport, Giorgetti: «L'attacco di Malagò? Siamo sorpresi»

«Ci sorprende l'atteggiamento del presidente Malagò che sa bene che l'autonomia dello sport non è in discussione»: così Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, e Simone Valente, sottosegretario ai rapporti col Parlamento, commentano la dura presa di posizione del presidente del Coni, Giovanni Malagò, contro la riforma del governo. «Molti sono con noi, ci incoraggiano ad andare avanti e così faremo con serenità», aggiungono Giorgetti e Valente, ribadendo che la riforma rispetta il contratto di governo. «Questo governo - conclude la nota congiunta di

Giorgetti e Valente - non fa leggi a favore o contro le persone, Malagò compreso, ma rispetta il programma e il contratto che ha dato vita all'esecutivo. In questo senso stiamo prevedendo il coinvolgimento del Coni in quello che è il suo compito, cioè la preparazione olimpica e di alto livello».

