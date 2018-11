Riforma Coni, Valente: «Decidere se collaborare o muro contro muro»

«C'è un governo e un ente pubblico come il Coni vigilato dal ministero dell'Economia, quindi qui devono essere rispettati i ruoli: noi vogliamo dare un'impronta anche dello Stato molto più forte, oggi il Coni deve decidere se garantire e consegnare allo Stato questo bagaglio di esperienze o andare al muro contro muro dividendo atleti e federazioni: bisogna collaborare e non distruggere». Lo dice il sottosegretario con delega ai rapporti con il Parlamento, Simone Valente, a margine di un evento al Coni e poco prima di immergersi un lungo colloquio con il presidente del Comitato Giovanni Malagò e con il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti. Al centro del summit, il punto sulla riforma che riguarda il Comitato olimpico nazionale: «Se non si allarga la base dei praticanti e non si crea una cultura sportiva allora non vinceremo più le medaglie o ne vinceremo sempre di meno - ha specificato Valente - È importantissimo che il Coni faccia la preparazione olimpica ma altrettanto importante investire nello sport di base. Le medaglie vinte finora? Secondo me possiamo migliorare ed essere ancora più competitivi. L'investimento è per il futuro dei nostri giovani e non per garantire a qualcuno una poltrona in più o che possa rimanere ancora ad alti vertici come è stato fatto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA