Riforma Coni, Valente: «Basta clientelismi, soldi alle federazioni che li meritano»

Simone Valente, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, è tra i maggiori promotori del progetto di riforma del settore con la società «Sport e salute».«Il mondo sta cambiando, se qualcuno si è fermato alla prima Repubblica farebbe bene a guardare il contesto politico italiano, capendo che bisogna stare al passo con i tempi. Le porte di Palazzo Chigi sono sempre aperte a chi vuole confrontarsi. È ciò che ci siamo imposti con Giorgetti ed è quello che diciamo a Malagò. Non ci sono centri di potere che la politica vuole prendersi, né si vuole togliere spazi a qualcuno, ma solo modificare ciò che non va nello sport italiano»«Oggi le federazioni vengono finanziate con criteri in alcuni casi discutibili. Le più piccole, sono troppo soggette alla dipendenza economica e costrette a garantire appoggi».«Va cambiato il metodo di finanziamento. Serve trasparenza nella distribuzione dei fondi, maggior meritocrazia e soprattutto progettualità. Alle federazioni diciamo: ti finanzio, ma devi garantire risultati, far vedere cosa fai e cosa vuoi fare».«Da una parte oggettivi, come accade ora: numero di tesserati, risultati ottenuti, anche in maniera virtuosa. Fondamentale è eliminare quella parte discrezionale del 20%, impedendo al presidente del Coni la decisione di finanziare una federazione, magari con un bilancio non a posto, solo per far piacere al presidente di turno. I nuovi criteri dovranno basarsi su chi investe nei settori giovanili, sull’aiuto alle associazioni sportive e agli impianti sportivi, e poi sulla promozione. Che oggi è lasciata spesso alla casualità».«Nel 2019 lo Stato finanzierà per lo sport una somma non inferiore ai 410 milioni. 40 andranno al Coni per la preparazione olimpica e i restanti 370 a Sport e Salute Spa, di cui 260 garantiti alle federazioni sportive».«È una polemica pretestuosa. Sono soldi che lo Stato destina allo sport sui quali non ci paghi l’Iva. Se ci saranno presidenti che ci faranno notare alcune storture le valuteremo».«Nessun rischio. Il nuovo finanziamento alle federazioni partirà a fine 2019, ora non cambierà nulla. Alla fine di questo anno il Coni potrà contare sul budget che ha già preventivato. Arriveremo al 2020 in tutta tranquillità. Il tema si porrà nel quadriennio olimpico 20-24».«Ne ho sentiti tanti che non vedono l’ora di poter lavorare senza costrizioni. Non ho ricevuto nessun malcontento».«Sostituirà la Coni Servizi e farà molto di più. Credo in un forte coordinamento di tutti i soggetti. Dall’organizzazione dei grandi eventi internazionali, allo sport di base nelle periferie della città. Se aumentiamo la base e incrementiamo il settore giovanile avremo maggiori risultati. Il Coni in questo ruolo è fondamentale e ci dovrà aiutare a migliorare il sistema».«La governance sarà fondamentale, la differenza la fanno le persone, per questo bisogna voltare pagina. Oggi al vertice del Coni ci sono le stesse persone di Coni Servizi con un palese conflitto d’interessi: da una parte c’è chi dà i soldi e dall’altra chi li riceve. Il governo nominerà le persone d’accordo con il Coni. Occorrono figure con curricula importanti, che sappiano gestire una macchina del genere».«Va rivista, forse ricreata. Dobbiamo mettere persone giuste al posto giusto in base alle competenze».«La politica deve essere assolutamente fuori dai ruoli decisionali della governance dello sport. Spero che durante la discussione della legge di bilancio vengano introdotti dei paletti. Ad esempio impedire a chi fa il parlamentare di diventare presidente federale o ricoprire ruoli nella Giunta Coni».«Per questo si deve lavorare nel segno della continuità, preservando quel bagaglio di esperienze manageriali. Alla Coni Servizi ci sono persone di grande professionalità. Come Governo vogliamo investire in altri grandi eventi internazionali».«Certamente ci sono dei temi che ci dividono, tipo la pace fiscale, anche per le società sportive, ma siamo assolutamente determinati e convinti come loro di portare a termine questa riforma fino in fondo».«Dando gli strumenti alle associazioni sportive per aumentare il numero dei praticanti. Nella legge di bilancio abbiamo rifinanziato lo sport bonus, ovvero il credito d’imposta al 65% per chi vuole riqualificare gli impianti sportivi. Inoltre abbiamo rivisto i criteri di finanziamento al fondo sport e periferie che incide profondamente sulla progettualità dell’impiantistica dei comuni. Dobbiamo ripartire dalla centralità della scuola e collaborare con il Coni per un censimento dell’impiantistica sportiva».«Non verrà toccata. Se lo sport fa fatica ad autoregolamentarsi il Governo deve intervenire per migliorare il sistema. Tutto qui».