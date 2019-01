Riforma Coni, Salvini: «E' investimento di civiltà e formazione». Giorgetti: «La riforma non nasce contro nessuno»

«In un settore dove di solito si taglia, abbiamo fatto un investimento di civiltà, educazione e formazione di questo sono orgoglioso». Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, presenta 'Sport e Salutè, la nuova 'cassafortè dello sport italiano. «È vero che in queste settimane ci siamo scontrati, ma se se questo Paese punterà di più sullo sport di base diventeremo un paese migliore. Ho due figli che spero avranno un futuro diverso dall'esperienza paterna. Io sono l'esempio - chiude con una battuta - di quello che si diventa se non si fa sport. Quando vado a sciare mi fermo in baita a mangiare la polenta, lo Stretto l'ho attraversato ma solo sul traghetto, però nella pesca sportiva non mi batte nessuno, anche se sono esperto di pesca e senza l'aggettivo, anzi più il parcheggio è vicino meglio è».

Siamo qui per svelenire un clima che è stato alimentato dai media e che secondo me non ha motivo di fondamento. Questa riforma non nasce contro nessuno e non nasce per nessuno. Non facciamo leggi ad personam ma solo per il bene dello sport italiano

. Lo ha detto il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, spiegando al mondo dello sport la riforma del Coni al centro di preparazione olimpica Giulio Onesti a Roma.

