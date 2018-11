Riforma Coni, il ministro Fontana: «Sul Cip ascolteremo prima Pancalli»

«Non mi sono ancora confrontato con il sottosegretario Giorgetti, che ha la delega allo Sport, quel che posso dire è che il Comitato italiano paralimpico lo ritengo un fiore all'occhiello dello sport italiano, pertanto ci sarà la massima attenzione con il presidente Luca Pancalli, che tanti meriti ha avuto in questi anni». Lo dice il ministro per la Famiglia e le Disabilità, Lorenzo Fontana, a margine dell'inaugurazione del Festival della Cultura paralimpica in corso a Stazione Tiburtina di Roma. Il riferimento è alla riforma dello sport messa in atto dal governo, che riguarda il Coni ma che potrebbe anche toccare anche il Comitato italiano paralimpico. «Ascolteremo quelle che sono le sue e le loro esigenze - ha precisato Fontana - perché non portano avanti solo lo sport ma attraverso lo sport portano avanti una cultura. Al di la dello sport in quanto tale, il movimento paralimpico è una cosa importante per tutto il paese».

