Riforma Coni, Alessia Zecchini: «Non voghliamo essere sportivi di serie B»

Tra il mare profondo e il cielo azzurro d’Egitto, Mar Rosso, Alessia Zecchini coi suoi 26 anni vissuti in apnea (è la migliore del mondo, una che il mito Maiorca avrebbe tifato e ammirato) riemerge arrabbiata, nonostante l’assegnazione del Collare d’oro. Le notizie, mentre per diletto si dedica al kitesurf, dall’Italia non la confortano, la indignano pure un po’. Lei è campionessa mondiale di apnea in mille modi e assetti, da 13 anni prova l’assenza di respiro con le amiche e maestre tartarughe ma una cosa come la riforma del sistema sportivo italiano la lascia... senza respiro.«Devo essere sincera, questa operazione politica la trovo inaccettabile. Io sono tesserata di una federazione, quella della pesca sportiva, che non ha discipline olimpiche. E allora noi diventiamo sportivi di serie B? Noi che non abbiamo preparazione olimpica, almeno fino al 2024, quando forse almeno l’apnea potrebbe entrare nel programma dei Giochi? Noi e quelli del nuoto o del basket o del calcio stesso siamo tutti sportivi. E addirittura saremmo al paradosso di federazioni, tante, nelle quali chi è atleta di disciplina olimpica viene trattato in modo diverso dagli altri. No, scusi, a me questa cosa non piace per niente».Prende fiato, Alessia: vispa e schietta come una trasteverina. «In effetti ci è andato vicino: sono di Monteverde, anche se nuoto al Belle Arti, la patria del nuoto pinnato». Zecchini è una star mondiale dell’apnea ed è unica. «Solo io, in Italia, grazie agli sponsor, posso fare la professionista in questo sport: gli altri, ragazzi e ragazze, campano con le lezioni e i workshop. Insegnando l’apnea sbarchi il lunario. Per noi, disciplina non olimpica, nemmeno l’alternativa dei gruppi militari».Bello sentire la sua storia: «A 13 anni, eravamo in Grecia in vacanza e ho cominciato a seguire il nuoto profondo delle tartarughe. Poi i lunghi anni di attesa: fino a qualche anno fa per l’apnea dovevi aspettare i 18 anni per le gare di vertice. Ora riesco a stare 7 minuti senza respirare, ma quella è una delle discipline che mi piacciono di meno: devi stare immobile e io ferma non ci so stare. Per questo alterno il kite all’immersione. Sono un maschiaccio». Fidanzato? «No, sì, non so: comunque è difficile, sono sempre nei mari profondi. Le isole della Colombia, il mio scenario preferito, o l’Egitto. Meglio, comunque il Mediterraneo o i Caraibi, i mari “chiusi”. Sotto i ghiacci non m’immergo, per ora».Ogni tanto le riviene in mente la battaglia politica che stanno combattendo governo e Coni. «Anche nel nostro settore, tra i meno tutelati e quelli che verrebbero più colpiti, siamo al vertice mondiale: le cose vanno bene, perché cambiarle? Tra le mie rivali più serie ci sono le francesi: noi seguiamo il mito di Maiorca, loro quello del rivale Mayol. Loro hanno un sistema sportivo simile a quello della proposta del governo e da loro funziona. Ma funziona anche il nostro e lì, mi pare, che di problemi da risolvere nella società ne abbiano di meno. Insomma: questa è una priorità della politica? Ho i miei dubbi. Anche politici».Sente tutti gli sportivi come colleghi. «Un po’ meno i calciatori quando vedo che non si impegnano a fondo: non li capisco, con tutta la fortuna che hanno». E il calcio ha un ruolo nella vita della donna degli abissi? «E ti credo: sono tifosissima della Roma e guai a chi me la tocca». Non la tocchiamo, ma - tra un’immersione e un volo planare - Alessia Zecchini un appello in questa fase decisiva per il suo mondo lo fa: «Ai politici tutti chiedo di ascoltare le voci degli atleti, di noi che da dentro questo sistema vogliamo garantire che le cose funzionano». E ora tutti in apnea fino a quando si capirà come va a finire.