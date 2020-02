Asta, per Duplantis secondo record mondiale in una settimana: 6,18 Video

Inarrestabile Armand Duplantis. Lo svedese volante, Mondo come lo chiamano tutti, realizza un'impresa straordinaria: due record del mondo in una settimana. Il ventenne di Lafayette, dopo aver tolto il primato sabato scorso a Torun in Polonia al francese Renaud Lavillenie con 6,17, oggi a Glasgow, nella tappa del World Indoor Tour, si è migliorato di un altro centimetro portando il limite mondiale a 6,18 metri. Armand, allenato dal papà Greg, continua così a stupire: in Scozia resta in gara da solo dopo l'uscita di scena del campione del mondo Sam Kendricks (out a 5,84), si sbarazza dei sei metri con una facilità disarmante e al primo tentativo a 6,18 riesce a superarsi ancora.



Ultimo aggiornamento: 16:37

