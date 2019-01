Rcs svela le Wild Card del Giro d’Italia, dentro Bardiani, Nippo e Androni, fuori Neri Selle Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Svelate le Wild card per il Giro d’Italia 2019 e le altre corse Rcs: dentrocon. Tra le italiane fuori ladi Scinto.Rcs ha fatto le sue scelte nominando le squadre che prenderanno parte alle corse world tour italiane, dove l’attesa maggiore era per il Giro d’Italia 102 che partirà da Bologna il prossimo 11 maggio. Oltre alle 18 squadre world tour che partecipano di diritto, al via della corsa rosa ci saranno l’attesissima Nippo Fantini, che rivedremo alla corsa rosa dopo due anni di assenza, la Androni-Sidermec, la Bardiani-Csf e Israel Cycling Academy che torna per il secondo anno consecutivo.I diciotto team con licenza world tour che partecipano di diritto sono: Ag2r, Astana, Bahrain-Merida, Bora-Hansgrohe, CCC, Deceuninck-Quick Step, Ef, Groupama-Fdj, Lotto Soudal, Mitchelton-Scott, Movistar, Dimension Data, Jumbo-Visma, Katusha-Alpecin, Sky, Sunweb, Trek-Segafredo, Uae-Emirates.Le corse a invito scatteranno il 9 marzo con Strade Bianche dove vedremo la Neri-Selle Italia capitanata da Visconti, la Nippo-Fantini che porterà Moreno Moser unico italiano aver vinto la corsa senese e la Vital Concept. Per la Tirreno-Adriatico che prenderà il via da Camaiore il 13 marzo e si concluderà il 19 marzo a San Benedetto del Tronto, ci sarà Bardiani-Csf, Cofidis, Gazprom, Israel Cycling Academy e Neri-Selle Italia. Infine, la Milano-Sanremo del 23 marzo: Androni-Sidermec, Bardiani-Csf, Cofidis, Direct Energie, Israel Cycling Academy, Neri-Selle Italia e Novo Nordisk.Ancora da svelare le squadre partecipanti al Giro di Lombardia, ultima classica di stagione