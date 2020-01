Annunciate le wild card. Festa per le italiane al Giro, Van der Poel pronto per Strade Bianche e Sanremo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ha ufficializzato le wild card per le prime corse della stagione, Giro d’Italia, Tirreno-Adriatico, Milano-Sanremo e Strade Bianche e ad essere premiate sono le 3 formazioni professional italiane. Così la speranza di molti è diventata realtà e alla corsa rosa vedremo gareggiare, Androni Sidermec, Bardiani Csf e Vini Zabù-KTM.Se le squadre nostrane faranno da padrone al Giro e alla Tirreno-Adriatico, le wild card per Strade Bianche e Milano-Sanremo sono state assegnate per lo più a formazioni straniere. Una scelta questa che deve essere vista in chiave positiva, perché per la prima volta in Italia, sarà possibile vedere il fenomeno mondiale del ciclocross Mathieu. Infatti la sua Alpecin Fenix (Corendon), sarà al via della classica senese e della Sanremo. Van der Poel, che ha già vinto lo scorso anno corse importanti su strada, come la Amstel Gold Race e un quarto posto il Giro delle Fiandre, punterà in particolare su Strade Bianche.Alla Tirreno-Adriatico, ci sarà anche la Arkéa-Samsic di Diegoe la Gazprom di MarcoLa Francese Arkéa la rivedremo anche alla Sanremo. La formazione belga Circus-Wanty Gobert la troveremo a Strade Bianche e di nuovo alla Sanremo. Mentre la transalpina Total Direct Energie sarà presente a Tirreno e Sanremo.GIRO D’ITALIA (9–31 maggio) – 19 UCI WorldTeams e 3 wild card (22 squadre di 8 corridori ciascuna)UCI WORLDTEAMS – 19AG2R LA MONDIALE (FRA)ASTANA PRO TEAM (KAZ)BAHRAIN – MCLAREN (BRN)BORA – HANSGROHE (GER)CCC TEAM (POL)COFIDIS (FRA)DECEUNINCK – QUICK-STEP (BEL)EF PRO CYCLING (USA)GROUPAMA – FDJ (FRA)ISRAEL START-UP NATION (ISR)LOTTO SOUDAL (BEL)MITCHELTON – SCOTT (AUS)MOVISTAR TEAM (ESP)NTT PRO CYCLING TEAM (RSA)TEAM INEOS (GBR)TEAM JUMBO – VISMA (NED)TEAM SUNWEB (GER)TREK – SEGAFREDO (USA)UAE TEAM EMIRATES (UAE)WILD CARD – 3ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC (ITA)BARDIANI CSF FAIZANÈ (ITA)VINI ZABÙ KTM (ITA)TIRRENO-ADRIATICO (11–17 marzo) – 19 UCI WorldTeams, 1 avente diritto e 4 wild card (24 squadre di 7 corridori ciascuna)UCI WORLDTEAMS – 19AG2R LA MONDIALE (FRA)ASTANA PRO TEAM (KAZ)BAHRAIN – MCLAREN (BRN)BORA – HANSGROHE (GER)CCC TEAM (POL)COFIDIS (FRA)DECEUNINCK – QUICK-STEP (BEL)EF PRO CYCLING (USA)GROUPAMA – FDJ (FRA)ISRAEL START-UP NATION (ISR)LOTTO SOUDAL (BEL)MITCHELTON – SCOTT (AUS)MOVISTAR TEAM (ESP)NTT PRO CYCLING TEAM (RSA)TEAM INEOS (GBR)TEAM JUMBO – VISMA (NED)TEAM SUNWEB (GER)TREK – SEGAFREDO (USA)UAE TEAM EMIRATES (UAE)AVENTE DIRITTO – 1TOTAL DIRECT ENERGIE (FRA)WILD CARD – 4ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC (ITA)BARDIANI CSF FAIZANÈ (ITA)GAZPROM - RUSVELO (RUS)TEAM ARKEA - SAMSIC (FRA)MILANO-SANREMO (21 marzo) – 19 UCI WorldTeams, 2 aventi diritto e 4 wild card (25 squadre di 7 corridori ciascuna)UCI WORLDTEAMS – 19AG2R LA MONDIALE (FRA)ASTANA PRO TEAM (KAZ)BAHRAIN – MCLAREN (BRN)BORA – HANSGROHE (GER)CCC TEAM (POL)COFIDIS (FRA)DECEUNINCK – QUICK-STEP (BEL)EF PRO CYCLING (USA)GROUPAMA – FDJ (FRA)ISRAEL START-UP NATION (ISR)LOTTO SOUDAL (BEL)MITCHELTON – SCOTT (AUS)MOVISTAR TEAM (ESP)NTT PRO CYCLING TEAM (RSA)TEAM INEOS (GBR)TEAM JUMBO – VISMA (NED)TEAM SUNWEB (GER)TREK – SEGAFREDO (USA)UAE TEAM EMIRATES (UAE)AVENTI DIRITTO – 2TOTAL DIRECT ENERGIE (FRA)CIRCUS - WANTY GOBERT (BEL)WILD CARD – 4CORENDON (BEL)GAZPROM - RUSVELO (RUS)TEAM ARKEA - SAMSIC (FRA)VINI ZABÙ KTM (ITA)STRADE BIANCHE (7 marzo) – 17 UCI WorldTeams, 1 avente diritto e 5 wild card (23 squadre di 7 corridori ciascuna)UCI WORLDTEAMS – 17AG2R LA MONDIALE (FRA)ASTANA PRO TEAM (KAZ)BAHRAIN – MCLAREN (BRN)BORA – HANSGROHE (GER)CCC TEAM (POL)DECEUNINCK – QUICK-STEP (BEL)EF PRO CYCLING (USA)GROUPAMA – FDJ (FRA)ISRAEL START-UP NATION (ISR)LOTTO SOUDAL (BEL)MITCHELTON – SCOTT (AUS)MOVISTAR TEAM (ESP)TEAM INEOS (GBR)TEAM JUMBO – VISMA (NED)TEAM SUNWEB (GER)TREK – SEGAFREDO (USA)UAE TEAM EMIRATES (UAE)AVENTE DIRITTO – 1CIRCUS - WANTY GOBERT (BEL)WILD CARD – 5ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC (ITA)BARDIANI CSF FAIZANÈ (ITA)B&B HOTELS - VITAL CONCEPT (FRA)CORENDON (BEL)TEAM ARKEA - SAMSIC (FRA)