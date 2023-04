Rahm vince il Masters di Augusta e torna numero uno del mondo

AUGUSTA (Georgia, Usa) – La Giacca Verde gli calza a pennello. E non è una questione di stile o di misure. Jon Rahm ha vinto l’87ma edizione del Masters di Augusta e lo ha fatto alla sua maniera: con la qualità dei colpi, la determinazione, la capacità di uscire indenne dalle situazioni complicate e di riemergere dai momenti difficili. La vittoria (la quarta da gennaio a oggi) gli permette di iscrivere il proprio nome anche in un albo speciale: quello dei giocatori spagnoli: da Seve Ballesteros (1980, 1983), a José Maria Olazabal (1994, 1999) a Sergio Garçia (2017). C’è della Spagna in ogni epoca, e questa sembra essere quella di Jon Rahm. Sul green della 18, dopo la moglie Kelley Cahill, ad abbracciarlo c’era proprio Olazabal, con la sua Giacca Verde e con gli occhi umidi per l’emozione e per il riferimento inevitabile a Ballesteros, l’uomo che più di tutti ha dato un senso al golf spagnolo, portandolo sulle vette del mondo.

Il ragazzone basco incassa un assegno di 2 milioni e 970 mila euro e torna numero al mondo: in questo momento è il più forte di tutti. C’è da sperare che lo sia per tutta la stagione, perché sarà uno dei punti di forza della squadra europea che a fine settembre, al Marco Simone, lotterà contro lo squadrone americano con l’obiettivo di riprendersi la Ryder Cup. Nell’ultimo giro, cominciato in ritardo perché la mattinata è stata dedicata a completare il terzo, interrotto per pioggia, partiva due colpi dietro Brooks Koepka, ma buca dopo buca si intuiva che le cose erano destinate a cambiare: alle 3 dimezzava lo svantaggio, alla 4 centrava l’aggancio, alla 5 firmava il sorpasso. Poi un’ascesa inarrestabile che lo portava, alla 12, ad avere addirittura 5 colpi di vantaggio sull’avversario, che tentava un colpo di coda con i birdie alla 15 e alla 16, prima di firmare il bogey alla 17 che metteva fine alle sue speranze. Rahm arrivava alla 18 con 4 colpi di vantaggio e firmava uno score di -12 (65 69 73 69). Koepka si fermava a -8 (65 67 73 75) e veniva raggiunto addirittura da Phil Mickelson (71, 69, 75, 65), la vera sorpresa di questo Masters: secondo a 52 anni, come se il tempo non passasse mai per lui, che questo torneo lo ha vinto per ben 3 volte e ha portato a casa addirittura un major, il Pga Championship, nel 2021. E c’è qualcosa che lega Mickelson e Rahm, perché il fratello di Phil è stato l’allenatore di Jon all’Arizona University. <È forte ed è un bravo ragazzo – dice Phil di Jon –. L’ho approntato una volta quand’era ragazzo. Pensavo di aver giocato bene, ma lui firmò un 62 e mi diede una bella botta…>.

A fine la gara la tradizionale cerimonia di premiazione, con il vincitore dello scorso anno, Scottie Scheffler, che aiuta il suo successore a indossare la Giacca Verde: la potrà portare per un anno, prima di riconsegnarla al circolo che la esporrà per un anno nella stanza dei campioni.

Va in archivio una bella (e tormentata) edizione del Masters. Il maltempo ha costretto a modificare continuamente le partenze, costringendo a sospensioni e rinvii. C’è stata anche la paura per due pini che sono caduti nei pressi del tee della buca 17, per fortuna (e per miracolo) senza colpire nessuno. È stata anche l’edizione che ha visto Tiger Woods centrare il 23° taglio consecutivo al Masters, uguagliando il record di Gary Player e Fred Couples, prima di arrendersi alla stanchezza e soprattutto ai dolori che la fatica ha finito per procurargli alla gamba destra ricostruita in sala operatoria. È una resa definitiva? Difficile dirlo, ma al momento sembra improbabile. Se proprio deve lasciare il Tour maggiore, prima di dedicarsi al più sereno Champions Tour (dove potrà usare il cart), è presumibile che voglia farlo in modo diverso. Altrimenti, non sarebbe Tiger. È stata anche la grande affermazione dei giocatori della Liv, la lega araba che è entrata in conflitto con i Tour tradizionali. Erano ben 12 quelli che avevano superato il taglio, ma sono addirittura 3 quelli che si sono piazzati nei primi 4 posti: Michelson e Koepka secondi e Patrick Reed (giacca verde nel 2018) quarto.