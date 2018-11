Race of Champions, Mick Schumacher con Vettel nel Team Germany

Ultimo aggiornamento: 22:20

Città del Messico il 19 e 20 gennaio 2019, Mick Schumacher affiancheràalla prossima Race of Champions. Lo ha confermato IL pilota tedesco, campione Formula 3 Europea.Dal 2007 al 2012, Michael Schumacher - sempre in coppia con Vettel - ha vinto sei volte consecutive la Nations Cup. Dal padre al figlio: Mick prova a rimettere insieme il binomio Schumacher-Vetteli. "Sono felice di essere stato invitato a partecipare alla Race of Champions in qualità di campione europeo di F.3", ha detto il pilota tedesco. "E sono ancora più emozionato all'idea di poter correre insieme a Sebastian, voglio essere un degno compagno di squadra per lui". Poi, parlando di Michael, ha aggiunto: "Mio padre ha sempre amato questa competizione e ha vinto tanto insieme a Sebastian. Ci saranno tanti grandi piloti in azione e non vedo l'ora di gareggiare contro di loro e conoscerli meglio"., presidente della Race of Champions, ha sottilineato che Mick è stato invitato per aver vinto il campionato di Formula 3. "Siamo entusiasti all'idea che Mick correrà la RoC a gennaio. Suo padre è stato un protagonista della gara e il suo contributo è stato immenso. Continuiamo ad augurargli il meglio nel suo recupero e non poteva esserci prosecuzione migliore di questo legame che avere Mick in gara per la prima volta".