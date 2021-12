Quarant'anni dopo sul ring c'è un altro Ali: Nico Walsh, nipote del leggendario Muhammad

Quarant’anni esatti dopo l’ultima recita del Più Grande, c’è un altro Ali che salirà di nuovo sul ring: il nipote. Si chiama Nico Ali Walsh e domani sera al Madison Square Garden affronterà il connazionale statunitense Reyes Sanches in quello che è il suo terzo incontro della carriera da professionista. Finora, il nipote d’arte ha un bilancio immacolato: 2 vittorie su 2 match, entrambe ottenute per ko. Domani, a New York, Nico proverà a fare tris e continuare la leggenda del nonno, la cui parabola pugilistica si concludeva con un malinconico capitolo a Nassau proprio l’11 dicembre 1981. Quel giorno, Muhammad Ali fu sconfitto ai punti da Trevor Berbick, in un match privo di senso visto che The Greatest, a 39 anni, ormai si trascinava e, anche se la commissione medica della Carolina del Sud non se ne accorse e gli diede l’idoneità, la malattia del Parkinson stava già dando le prime avvisaglie.

Saturday night, @NicoAliX74 fights inside the very building his grandfather made history in.



What a full circle moment @TheGarden 🙏 pic.twitter.com/2urNsPfGQj — Top Rank Boxing (@trboxing) December 9, 2021

Ma chi è Nico Ali Walsh? Il nipote d’arte è nato nel 2000, ovvero 19 anni dopo il ritiro del nonno. E’ figlio di Robert Walsh e Rasheda Ali, gemella di Jamillah, due dei nove figli del campione. Aveva solo 16 anni alla morte di Ali (3 giugno 2016), che per lui profetizzava un futuro sul ring. Pure Nico è musulmano, anche se non è un peso massimo come il nonno, bensì un peso medio. Il suo debutto tra i pro è avvenuto il 14 agosto di quest’anno e ha già un contratto firmato per altre sfide. Non poteva non cogliere quest’occasione Bob Arum, 90 anni appena compiuti, storico promoter della boxe che 55 anni dopo aver organizzato il primo match con il futuro The Greatest protagonista spedisce sul quadrato un altro Ali. Perché la boxe è un fatto di famiglia e di dna: pure Laila, una delle figlie di Ali, ha messo su i guantoni per combattere (in 8 anni 24 incontri, 21 ko). Ora però tocca a Nico, che oltre ad avere un tatuaggio sull’avambraccio raffigurante il volto di Muhammad Ali, confessa: «Inseguo il destino». Forse non sarà mai The Greatest, ma è proprio vero che quarant’anni esatti dopo c’è un altro Ali sul ring.