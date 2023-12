Pugilato, presidente IBA Kremlev attacca numero 1 del Cio: «Bach è un ladro»

DUBAI - Il futuro del pugilato mondiale, la lotta alla corruzione degli arbitri, e un attacco frontale al presidente del CIO, Thomas Bach: questi i temi più importanti emersi oggi a Dubai nel Global Congress annuale della IBA (Internation Boxing Association), la massima organizzazione mondiale di pugilato amatoriale.

Kremlev: «Basta guerre, pugilato unisca i popoli»

«La IBA unisce tutti e tre i pilastri del nostro mondo: le federazioni, gli atleti, i maestri, Lavoriamo insieme affinché tutti i soldi che produciamo siano reinvestiti nei pugili: questa è la principale ragione di tutto”, dice con forza il presidente dell’IBA, Umar Kremlev. Il dirigente ribadisce che solo l’International Boxing Association è l’unico ente che “promuove seriamente” il pugilato nel mondo, una chiara stoccata alla World Boxing, ‘l’ente canaglia’ nato lo scorso aprile e che raccoglie le Federazioni nazionali ‘traditrici’ (tra cui Germania e Olanda). «Sono onorato di voi – afferma Kremlev rivolto a maestri e atleti – Ovunque voi siate nel mondo, potrete sempre contare di noi, la grande famiglia della boxe”. Una famiglia che si oppone con tutte le forze alla guerra, che sia quella in Ucraina o altrove. Un anno fa la IBA (il cui main sponsor è Gazprom) reintegrò atleti russi e bielorussi nelle competizioni internazionali: «Siamo qui per la pace del mondo, contro ogni conflitto – chiarisce Kremlev – Vogliamo solo che si parli di pugilato, che si facciano gli interessi della boxe. Vogliamo che lo sport faccia sì che non ci siano più guerre e discriminazioni di nessun tipo, religiose o razziali». Il pugilato è quella disciplina per cui «dopo un match i due atleti si levano i guanti e sono di nuovo amici», quindi dovrebbe «unire i popoli, non separarli».

«Medaglie dei campioni olimpici non sono neanche d’oro»

A Kremlev stanno inoltre molto a cuore le condizioni economiche dei pugili amatoriali di tutto il mondo: «Non vogliamo solo che la boxe sia insegnata, ma fornire ai pugili, uomini e donne, un modo per vivere e per mantenere le loro famiglie». La Champions' Night, l’evento di stasera, va in quella direzione: sette match di altissimo livello, come il super scontro sui 10 round (categoria 60 kg) tra il campione olimpico Albert Batyrgaziev contro il tre volte campione del mondo Lazaro Alvarez per il nuovissimo titolo professionistico IBA, match che avrà un montepremi mai visto per quelli che sono pugili dilettanti, seppur di altissimo livello: «Parliamo di 500mila dollari – gonfia il petto Kremlev – Il prossimo sarà di un milione, quello dopo di un milione e mezzo: questo perché una madre che porta sua figlia o suo figlio a fare pugilato non deve pensare che diventerà povero”. Collegandosi a questo discorso, il presidente annuncia che nei prossimi Mondiali femminili organizzati in Kazakistan il montepremi sarà di 5 milioni di dollari: «Ogni anno aumenteranno sempre di più. Questo perché i soldi che vengono investiti in questo mondo devono tornare agli atleti». E’ a questo punto che Kremlev si infervora e attacca quelle che lui considera storture del mondo olimpico: «I pugili che vincono le Olimpiadi ricevono delle medaglie che non sono neanche fatte d’oro, mentre il CIO prende un’enorme quantità di soldi dall’immagine degli atleti. Noi vogliamo che i pugili ricevano premi importanti, mentre il CIO non prende le decisioni che servirebbero a riguardo». Alla IBA sono stati introdotti dei “premi veri”, con cui molti atleti «hanno potuto aiutare le proprie famiglie una volta tornati a casa. Lo sport ha bisogno di questo”. A quel punto, Kremlev va all’attacco diretto, usando nome e cognome: «Il presidente del Cio, Thomas Bach, è un ladro. Non ha niente a che vedere con gli atleti, a cui ruba soldi. Non sono spaventato nel dirlo, il CIO deve essere pulito da questa sciagura». E ancora: «Restituisca agli atleti il denaro che ha tolto loro in questi anni – prosegue il massimo dirigente IBA – Noi continueremo sempre a supportare la famiglia olimpica, abbiamo solo problemi con qualche individuo, in particolare con Bach».

La promessa: «Arbitri corrotti saranno cacciati per sempre»

Nel corso degli ultimi anni, il pugilato amatoriale è stato coperto da tante ombre, in particolare per la corruzione degli arbitri, che ha portato a momenti bui per la storia dello nobile arte, come i verdetti manipolati a Rio 2016. Questo aveva portato il Comitato Olimpico Internazionale a togliere il potere di organizzare tre Olimpiadi: Tokyo 2020, Parigi 2024, Los Angeles 2028. Kremlev garantisce che è stata fatta pulizia e che «ogni arbitro, ogni funzionario che tradisce la fiducia degli atleti verrà cacciato per sempre dal nostro mondo: siamo qui per garantire la giustizia della boxe». Kremlev è molto ottimista sulla presenza di ring e guantoni alle Olimpiadi di Los Angeles: «Il pugilato ci sarà: non è la boxe a perdere un'opportunità senza le Olimpiadi, ma viceversa. Richiederemo al Comitato Olimpico Internazionale che tutti i profitti ricavati dal pugilato alle Olimpiadi vengano ridistribuiti agli atleti, come dovrebbe essere». Dopo un ringraziamento agli Emirati Arabi Uniti padroni di casa e al presidente della Federboxe locale, Anas Alotaiba, si passa alle votazioni messe all’ordine del giorno: la notizia più importante è che le Federazioni tedesche e olandesi (sospese per la loro ‘fuga’ nella World Boxing) cessano di essere membri della IBA, mentre tra i nuovi membri provvisori spicca la Federboxe svizzera.