Pronta la stagione ciclistica 2020 con il via dall'Australia. Anticipate tutte le corse per le Olimpiadi dì Tokyo

La nuova stagione ciclistica sta per iniziare e tante saranno le novità che vedremo. Sarà l’anno olimpico questo e molte gare hanno dovuto anticipare le date, per facilitare la partecipazione dei corridori alle prove a cinque cerchi. Si partirà tra pochi giorni dall’Australia, dove dal 21 al 26 si correrà ilDall’altra parte del mondo il 26 gennaio sarà protagonista l'Argentina, con l’edizione numero 36 dellache vedrà sfidarsi molti uomini dei grandi giri fino al 2 febbraio. Nello stesso giorno si tornerà a correre in Australia con laLa prima corsa importante in Europa sarà in Spagna, alladal 5 al 9 febbraio e subito dopo toccherà al. In Italia si arriverà il 16 febbraio con lo storicomentre dal 19 al 23 si andrà in Portogallo con la. Dal 23 al 29 ci sarà il Medio Oriente con ile il 29 si rientrerà in Europa, con la, prima classica del pavè in Belgio.Marzo sarà il mese delle corse in Italia.il 7 marzo aprirà la stagione delle grandi corse nel nostro Paese e quest’anno tra i protagonisti, potrebbe esserci Mathieu, il fenomeno olandese del ciclocross, che vuole vincere anche una medaglia olimpica.Il giorno dopo si correrà il. La prima corsa in Francia la vedremo con ladal 8 al 15 e in Italia si tornerà dal 11 al 17 con la. La prima Classica Monumento dell’anno sarà lail 21, dove in tanti proveranno a cercare la vittoria attaccando sul Poggio o con un arrivo in volata. Marzo si chiuderà con il Belgio e le altre classiche del pavè, con lail 25 e due giorni dopo la. Il 29 ci sarà lae in Italia la. Aprile sarà il mese delle Classiche Monumento con le classiche del pavè e le classiche delle Ardenne.Si partirà subito forte con(Dwars door Vlaanderen) il 1 e il 5 lo spettacolareche nel 2019 ha visto la supremazia italiana con la vittoria di Albertoe Marta. Il 12 aprile grandi emozioni con lae la sua Foresta di Arenberg, corsa considerata da molti la regina delle Classiche è vinta l'ultima volta dal belga. Si proseguirà il 15 con laper arrivare il 19 in Olanda con laclassica della birra, conquistata lo scorso anno da Van der Poel davanti a. Il 22 si alzerà il sipario sulla, mentre dal 20 al 24 si correrà il. Il periodo delle classiche, si chiuderà con lacorsa dove lo scorso anno, il nostro Davidearrivò secondo, alle spalle di uno scatenato Fuglsang. Aprile si chiuderà con ilil 26.A Maggio protagonista sarà il. Si partirà il 9 da Budapest in Ungheria e si arriverà a Milano il 31. Tante stelle del ciclismo saranno alla corsa rosa per scrivere il proprio nome sul Trofeo Infinito, tra questi Vincenzoe il vincitore del 2019 Richard. Giugno si aprirà con ildal 7 al 14, corsa importante per chi vorrà primeggiare al Tour de France. In Italia si tornerà dal 14 al 19 con. Il 27 giugno prenderà il via il, la corsa più importante al mondo, che per le Olimpiadi ha anticipato la sua partenza, quest’anno il via sarà da Nizza e terminerà, come sempre a Parigi il 19 luglio. I corridori che non saranno impegnati nella corsa gialla, probabilmente li vedremo impegnati aldal 5 al 11 luglio. In Spagna si tornerà a correre dal 28 e fino al 1 agosto con laLuglio darà il via alledi Tokyo che dal 22 al 9 agosto saranno l'evento sportivo dell'anno. Il ciclismo avrà molti momenti e sarà in scena il 25 con la gara strada uomini per concludersi il 9 agosto con l’Omnium femminile. Finite le Olimpiadi si tornerà a correre in Europa con laterzo e ultimo grande giro, che si potrà seguire dal 14 al 6 settembre, mentre in Germania si correrà lail 16 agosto. A settembre si rienterà ancora nel Bel Paese, con lail 5, quando ormai gli occhi saranno già tutti sul, che si correrà in Svizzera dal 20 al 27. A ottobre si resterà in Italia per le ultime grandi corse di fine stagione. Si comincera con ilil 4 e il giorno dopo si proseguirà con laIl 6 sarà la volta della, il 7 lae il giorno dopo ilLa corsa che chiuderà la stagione del grande ciclismo, come sempre saràil 10 ottobre.