Prodius e Nordwing senza rivali nella "Corri Fregene"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Roman Prodius e Rafal Nordwing, entrambi della società LBM Sport Team, dominano la categoria maschile della “Corri Fregene” rispettivamente della 10 e 21 chilometri competitiva. Nella categoria femminile invece prevalgono Lucia Mitidieri (Asd Prosangue Athletics) e Maria Grazia Bianchi Espinoza (Ss Lazio). Organizzata dall’Ascd Isola Sacra la VI edizione della stracittadina fregenate registra un grosso successo grazie alla presenza di oltre 1.800 runners al nastro di partenza. Sul percorso in viale Nettuno sono infatti partiti 1.110 atleti impegnati nella 21 chilometri competitiva e 611 nella 10 chilometri. Circa un centinaio di runner invece sono stati protagonisti della 10 chilometri non competitiva. «Questa corsa è diventato un appuntamento tra i più gettonati del nostro Comune e è inoltre molto apprezzato dai romani – dice Paolo Calicchio, assessore allo Sport del comune di Fiumicino -. Questo anche grazie all’ottima organizzazione dell’Ascd Isola Sacra. Come amministrazione sosteniamo le iniziative di carattere sportivo perché servono anche a misurare la qualità della vita».10 CHILOMETRIDopo il successo inanellato lo scorso ottobre nel “Trofeo Sant’Ippolito”, Roman Prodius si concede il bis prevalendo anche nella “Corri Fregene”, con 32:19, arrivando davanti a Luca Filipponi (Asd Prosangue) e a Matteo Moretti (Running Evolution). Tra gli atleti di casa spicca il piazzamento di Daniele Borelli (Ascd Isola Sacra). «Sono rimasto fermo per infortunio – commenta Borelli – non potevo quindi aspettarmi di meglio. E’ comunque stata una buona prova in vista della Maratona Roma-Ostia». Soddisfatto del primo posto anche Prodius. «E’ un successo di buon auspico per l’avvio della nuova stagione», ha precisato al termine della corsa. Nella categoria femminile taglia per prima il traguardo Lucia Mitidieri (Asd Purosangue) che precede Silvia Nasso (Tirreno Atletica) e Angela Martinelli (Asd Purosangue). «Ho ripreso da poco – ci confida Mitidieri – questo successo è stato un proficuo test in vista del Campionato italiano campestre di Firenze».21 CHILOMETRILeader incontrastato della 21 chilometri il polacco Rafal Andrzej Nordwing con 1:12:10. «Non mi aspettavo questo successo – sottolinea Nordwing – sono comunque partito con una buona andatura nonostante alcuni problemi fisici. Alla fine ho fatto anche un buon tempo». Alle sue spalle è giunto Marco Borneti (Asd Anguillara Sabazia Running) e quindi Roberto Pasquali (Gs Bancari Romani). A sorpresa è arrivato quarto l’atleta di Fiumicino, Marco Scaramucci (Ascd Isola Sacra). «Sono veramente felice – precisa Scaramucci – non solo per la quarta posizione ma per aver migliorato il personale di quasi tre minuti. Questo percorso pianeggiante è congeniale al mio modo di correre anche se al 18 chilometro, quello sul lungomare fregenate, la brezza marina frena leggermente l’andatura». Nella categoria femminile s’impone Maria Grazia Bianchi Espinoza (Ss Lazio), con 1:20:38, che precede Giulia Prateda (Gs Bancariu Romani) e Claudia De Vita (Atletico Monterotondo). Gradimento per l’ottima riuscita dell’evento viene manifestata dall’Ascd Isola Sacra. «Ringrazio lo staff che è stato impeccabile – dice Paolo Marino, ds dell’Ascd Isola Sacra al termine della corsa -. Stanchi quindi ma molto felici perché la corsa ha riscosso un grosso successo di partecipazione che ha richiamato sulla riva del mar Tirreno tanti appassionati della corsa».