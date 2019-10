Prodius e Beltrame vincono il "Trofeo Sant'Ippolito" di podismo a Fiumicino

Roman Prodius e Elisabetta Beltrame, entrambi della società Lbm Sport Team, vincono la 16ma edizione del “Trofeo Sant’Ippolito”, corsa di 10 chilometri che si è snodata lungo le strade di Fiumicino. Al classico evento, in onore del Santo patrono del Comune costiero, hanno partecipato circa 900 runners in rappresentanza di oltre 30 società. All’avvio della corsa pianeggiate, in piazza Enrico Molinari (ex Mediterraneo), Prodius, con il pettorale n. 3, ha subito fatto valere la sua ottima condizione fisica prendendo il comando del serpentone di partecipanti e vincendo con 0:31:31. Alle sue spalle hanno tagliato il traguardo Luca Filipponi (Purosangue Athletic Club) in 0:32:05 e quindi Matteo Cuozzo (SS Lazio Atletica Leggera) con 0:33:15. «Soddisfatto perché ho fatto un ottimo tempo – commenta Prodius, al termine della Sant’Ippolito -. Avrei potuto anche accelerare: mi sono limitato a controllare i temibili rivali».



LA BELTRAME FELICE DELLA VITTORIA

Nella categoria femminile la più veloce è stata Elisabetta Beltrame che vince con un 0:35:25, davanti a Camille Eugenie Chenaux (Athletica Vaticana) con 0:36:16 e a Cecilia Flori che ha corso con i colori della società locale Atletica Villa Guglielmi. «Sono felicissima di questa vittoria – precisa Beltrame, dopo aver superato il traguardo – sono molto affezionata a questa manifestazione e ci tenevo a arrivare prima». Le premiazioni si svolte nei locali messi a disposizione dell’Autorità di sistema portuale alla presenza dell’assessore allo Sport del comune di Fiumicino, Paolo Calicchio.



IL PRESIDENTE BOSSA: «UNA BELLA GIORNATA DI SPORT»

«E’ stata gara stupende – commenta Ciro Bossa, presidente dell’Athletic Sea Runnes che da sempre organizza la manifestazione aperta agli appassionati della corsa – e una bella giornata di sport, favorita dalla presenza di un sole caldo. Ringrazio le forze dell’ordine per la consueta collaborazione. L’unico neo è rappresentato da alcuni atti di insofferenza dei nostri concittadini dai quali mi seri aspettato una maggiore collaborazione per la corsa in onore del nostro Santo patrono». L’evento è stato abbinato al Memorial Mimmo Ragusa.



