Presentata la Roma Volley di Serie A2

Sono passati quasi cinque mesi da quel 16 maggio, giorno in cui la squadra di Budani ha conquistato la promozione in serie A2, e abbiamo ancora la pelle d’oca per le forti emozioni, è stata una vera impresa: Roma è tornata in serie A con una squadra del territorio, della sua gente, di quel tessuto sociale che ora potrà avere un punto di riferimento nella pallavolo di vertice. La Capitale è tornata con una sua figlia, la Roma Volley.Il Presidente Antonello Barani ha sempre portato avanti il motto, “Questa è una serie A per tutti, per Roma, per il progetto della città. Questa squadra non è e non sarà mia, ma di un movimento intero, è di tutti gli amanti della pallavolo”. Dopo 11 anni un’altra formazione di questa città ottiene qualcosa di importante e tra mille difficoltà, su tutti l’impianto (si giocherà al PalaHoney dell’Axa), è riuscita a iscrivere il proprio nome nella serie A2 Credem Banca.Il mercato è stato di tutto rispetto. Mantenendo il gruppo storico, la squadra, affidata al confermato Mauro Budani, si è rinforzata con pedine importanti come Enrico Zappoli Guarienti da Bolzano, Giancarlo Rau da Ceramica Scarabeo, Luca Genna da Sarroch e Lorenzo Sperotto dal Club Italia, la punta di diamante è Michal Lasko, che ha accettato la scommessa giallorossa. Per l’ex opposto azzurro un curriculum di tutto rispetto con la vittoria dell’Europeo 2005 al PalaLottomatica di Roma, un bronzo all’Olimpiade di Londra, uno scudetto e una Champions League con Treviso.A parte quattro elementi gli altri sono tutti romani, un piccolo, grande vanto per questa realtà. Il passo successivo è formare giocatori per l’alto livello, grazie alla Roma Volley Academy. Diverse società del territorio si sono unite sotto la stessa egida per continuare a crescere le nuove generazioni che possano giocare in prima squadra.Diverse saranno le iniziative sociali e culturali durante la stagione, si organizzeranno eventi paralleli, volti a sensibilizzare l’opinione pubblica su temi sociali, anche grazie al progetto del “Moige” (Associazioni di genitori). La Roma Volley scende in campo contro il cyberbullismo e bullismo assieme alla Roma Volley Group femminile, partecipando al nuovo progetto della Moige con il partner Enjoy Wear. La Roma Volley sarà così una società sportiva debullizzata.Il debutto il 14 ottobre a Macerata, l’esordio casalingo il 21 ottobre alle 19.00 contro la Monini Spoleto. Ci si aspetta la spinta di una città intera per questa prima avventura, tutto il popolo del volley è chiamato a raccolta, la Roma Volley c’è.