Premier Padel, il Major più amato torna a Roma dal 15 al 23 giugno

Dalle qualificazioni di sabato 15, alle finali di domenica 23 giugno, il grande padel tornerà a Roma con il BNL Italy Major Premier Padel: grazie al lavoro congiunto tra la Federazione Italiana Tennis e Padel, Sport e Salute e Roma Capitale, l’Italia si conferma tra le privilegiate nazioni scelte da Premier Padel e dalla Federazione Internazionale Padel per organizzare le migliori manifestazioni di questa giovane ma ormai diffusissima disciplina. Nove i campi (tra cui il Centrale) a disposizione per uno dei quattro maggiori tornei al mondo con Doha, Parigi e Acapulco: 134 match in 9 giorni, per uno spettacolo garantito dalla formula combined – con donne e uomini in contemporanea (main draw maschile a 56 coppie, femminile a 48) – che verrà riproposta dopo la "prima volta" dello scorso anno.

Carraro: «A Roma il più bel torneo di padel al mondo»

Il presidente della Federazione internazionale di padel, Luigi Carraro, nasconde a fatica l'entusiasmo per l'imminente spettacolo capitolino: «Inizia la terza edizione di quello che a detta di tutti è il più bel torneo di padel al mondo. Ringrazio il presidente della FITP, Angelo Binaghi, l'ad di Sport e Salute Diego Nepi Molineris, il Dipartimento per lo sport. Senza la loro sana follia questo evento non esisterebbe». Carraro ricorda che l'Italia è ormai la seconda potenza mondiale di padel, avendo superato anche l'argentino per numero di praticanti, «e sono sicuro che presto arriveremo al livello della nazione numero uno, la Spagna». A Roma (ormai divenuta la «Gran capitale del padel mondiale», sottolinea il dirigente), i giocatori e le giocatrici vivono un'emozione unica, e sanno regalare momenti indimenticabili ai tifosi.

Non solo: la Capitale è anche la città col più alto numero di praticanti padel, come ricorda l'Assessore capitolino allo Sport, Alessandro Onorato: «Si diceva che il padel fosse un fenomeno passeggero, ma i numeri dimostrano che non è così. E' un'attività ultra-praticata, e Roma conta 350mila praticanti. Questo dà l’idea di un fenomeno contagioso e utile». La Città Eterna, continua l'assessore, sta vivendo un momento di estrema attrattività visto che «ospiterà in 30 giorni 8 eventi internazionali. Tutto questo genera una grandissima ricaduta sul turismo»

Lollobrigida: «Padel ha numeri importanti, Italia tra le prime al mondo»

«Quando abbiamo deciso di scommettere sul padel lo abbiamo fatto guardando oltre – racconta Diego Nepi Molineris, ad di Sport e Salute - Quello di Roma, in tre anni, è diventato uno dei 4 maggiori tornei di padel al mondo (con Doha, Parigi e Acapulco). Milano ha consolidato il suo appeal e quest’anno Genova ospiterà un P2. È questa l’idea che muove Sport e Salute quando decide di scommettere su un evento: non la cronaca dell’evento in sé che si esaurisce con la proclamazione dei vincitori, ma l’evento stesso che si consacra». Ciò che più onora Nepi Molineris è vedere «le migliaia di persone dentro al Centrale del Foro Italico esultare come se giocassero loro stess».

Per il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida «il Padel in Italia è riuscito a coinvolgere moltissime persone, con numeri importanti che stanno portando la nostra Nazione tra le prime al mondo. E' uno sport a cui sono particolarmente affezionato e, nei pochi momenti liberi, cerco sempre di trovare il tempo per una partita». Il ministro ha elogiato anche la governance del padel internazionale. «Il padel ha avuto la fortuna di incontrare una persona particolarmente empatica, di grande e spiccata intelligenza come Luigi Carraro, che ha avuto il pregio di rappresentarsi sempre con grandissima umiltà, creando le condizioni definitive per l'espansione del padel a livello mondiale«.

I top player di nuovo in campo nella Capitale

Il BNL Italy Major Premier Padel di Roma vedrà nuovamente in gara tutti i più forti e le più forti giocatrici del circuito internazionale. In pole position ci sarà la coppia numero uno composta da Arturo Coello e Agustin Tapia che nel 2023 al Foro Italico ha vinto uno dei numerosi titoli di una stagione trionfale. Quest’anno i ‘Golden Boys’ sono ripartiti ugualmente forte e torneranno in Italia a caccia del bis in uno scenario che, rispetto a dodici mesi fa, ha visto cambiare le altre due coppie di punta in virtù della rottura del sodalizio tra Alejandro Galan e Juan Lebron. Il primo ha scelto come nuovo partner Federico Chingotto, insieme al quale ha vinto tre dei primi sei tornei affrontati; il 29enne originario di Puerto de Santa María sarà invece nella Capitale a fianco dell’idolo del pubblico italiano, Paquito Navarro.

Ugualmente eccezionale, sarà il torneo femminile, con un tabellone che metterà in palio 2.000 punti chiave nella lotta per la vetta mondiale, contesa fra le attuali leader Ari Sanchez-Paula Josemaria e le inseguitrici Delfi Brea-Bea Gonzalez. Divise le campionesse del 2023: Gemma Triay giocherà con la giovanissima Claudia Fernandez, mentre Marta Ortega sarà in gara con Veronica Virseda. Naturalmente il torneo sarà anche l’occasione per numerosi giocatori italiani di confrontarsi con i più forti del mondo. Una chance preziosissima soprattutto per i giovani Flavio Abbate e Giulio Graziotti, coppia rivelazione della prima metà di 2024 con cinque titoli internazionali conquistati.

Programmazione gare, tv e biglietti

Il BNL Italy Major Premier Padel prenderà il via con le qualificazioni: quelle maschili si disputeranno il 15 e 16 giugno, quelle femminili il 17. Sempre il 17 giugno, partirà il main draw maschile, mentre il giorno seguente toccherà al tabellone principale delle donne. Le semifinali si giocheranno il 22 giugno: dalle ore 15 le prime due (femminile e a seguire una maschile); le restanti non prima delle 19.

Il 23 giugno, a partire dalle 18:30, andranno in scena le finali, prima quella femminile, poi la maschile. Il BNL Italy Major Premier Padel verrà trasmesso live in esclusiva in chiaro da SuperTennis TV. È possibile acquistare i biglietti per il BNL Italy Major Premier Padel direttamente sul sito ufficiale: https://tickets.bnlitalymajorpremierpadel.com/ Esattamente come per gli Internazionali BNL d’Italia, i tesserati della Federazione Italiana Tennis e Padel potranno usufruire di uno sconto del 20% sull’acquisto del singolo biglietto e di una riduzione del 10% sull’acquisto dell’abbonamento.