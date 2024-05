La Nazionale di nuoto artistico con la premier Giorgia Meloni per l'inaugurazione del Centro sportivo di Caivano

Giornata memorabile per lo sport italiano. La premier Giorgia Meloni ha inaugurato il Centro Sportivo Polivalente del Parco Verde di Caivano nella mattina di martedì 28 maggio, tagliando il nastro. Un centro che era stato teatro di abusi, atti di pedofilia e spaccio e che nel 2023 era considerato il quartiere più temuto di Napoli, l’inferno del lotto C e che è stato restituito ai cittadini.

Cinque ettari, cinquemila metri quadrati coperti e la possibilità di praticare 44 discipline sportive. La piscina (da sei corsie, 25x16 metri) è stata inaugurata dalla Nazionale di nuoto artistico, in preparazione per i Giochi Olimpici di Parigi, che si è esibita per il Presidente del Consiglio in forma privata. Un team tech di un minuto con una spinta iniziale e la musica disco dance.

Le protagoniste della squadra azzurra

La squadra azzurra è guidata dal tecnico Roberta Farinelli. Le protagoniste sono Marta Iacoacci (Aurelia Nuoto / Marina Militare), Sofia Mastroianni (RN Savona / Marina Militare), il capitano Enrica Piccoli (Montebelluna / Fiamme Oro), la singolista Susanna Pedotti (Busto Nuoto / Fiamme Oro), Isotta Sportelli (Aurelia Nuoto / Fiamme Oro), Giulia Vernice (RN Savona / Fiamme Oro) e Francesca Zunino (RN Savona / Fiamme Oro). Con loro, nello staff, anche il tecnico, ex doppista azzurra, argento ai mondiali di Budapest 2017 nel duet mixed free in coppia con Giorgio Minisini, Mariangela Perrupato.