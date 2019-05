Piazza di Siena, al via la Junior Camp

In questa edizione di Piazza di Siena, la Federazione Italiana Sport Equestri allunga il periodo di fruizione della manifestazione offrendo la possibilità di renderla alla portata di tutti e, soprattutto, lanciano una speciale iniziativa denominata «Junior Camp». Questa iniziativa permetterà ai bambini di vivere, all'interno del cuore di Villa Borghese, il contatto con la natura. Fondamentale soprattutto per i bambini poiché attiva, dal punto di vista psicologico, un corretto processo di identificazione. Imparare a cogliere la diversità dell'altro e a tenere nella dovuta considerazione le sue esigenze e i suoi bisogni è una regola di vita utilissima che sarebbe necessario saper applicare anche nei confronti dei nostri simili. Oltre alle attività con i pony, il Junior Camp offrirà corsi, laboratori, cinema, teatro, sport, safari nel mondo della cultura. Un palinsesto, a misura di bambino, davvero entusiasmante e del tutto gratuito dal 21 al 26 maggio. Tra le iniziative speciali si evidenziano le proiezioni alla Casa del Cinema realizzate in collaborazione con Medusa Film. Un importante appuntamento sarà quello di sabato 25 maggio alle 15.30 con la proiezione del film «Detective per caso», il primo lungometraggio che vede protagonisti i ragazzi disabili dell'Associazione Arte nel cuore Onlus, affiancati da noti attori, tra i quali: Claudia Gerini, Paola Cortellesi, Lillo, Valerio Mastrandrea, Paola Tiziana Cruciani e tanti altri. I giovani attori protagonisti dell'Associazione Arte nel cuore Onlus di Daniela Alleruzzo, saranno presenti per uno speciale incontro con tutti i bambini e le loro famiglie per l'iniziativa Junior Camp

