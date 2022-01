Danilo Petrucci primo pilota MotoGP a vincere una tappa alla Dakar: è nella storia

“Sto piangendo come un bambino, non riesco a scrivere”. Danilo Petrucci si affida a Instagram per descrivere il suo stato d’animo dopo aver scoperto di aver vinto la quinta tappa della Dakar 2022 nella categoria delle moto. Un risultato dal sapore storico: il ternano della KTM è infatti diventato il primo pilota di MotoGp a vincere una speciale del famoso rally-raid.

APPROFONDIMENTI DAKAR 2022 Petrucci perde la terza piazza fra le moto, Andujar guadagna la... LA GRANDE CORSA Petrucci (Ktm) riporta l'Italia sul podio della Dakar, il... DAKAR 2022 Tappa ad Al-Attiyah con la Toyota per la penalità al... SPORT Il motore pianta in asso Petrucci nella seconda tappa della...

Impresa storica

Dopo il terzo posto di ieri, poi cancellato dalla giuria per la penalità di 10’ ricevuta per eccesso di velocità in un villaggio, ecco il contrappasso e il successo di "Petrux", che si è imposto nella frazione Riad-Riad di 365 km favorito anche dalla penalità di 6 minuti inflitta a Toby Price per la stessa infrazione del regolamento. Infatti, inizialmente Petrucci aveva tagliato il traguardo in seconda posizione, a 4'14" dall’australiano suo compagno alla KTM e due volte vincitore del raid (2016 e 2019), ma ha poi beneficiare della sanzione di 6 minuti ricevuta dall’australiano per aver superato il limite di velocità in slow zone.

"Mi avevano detto di fare attenzione ai cammelli in Arabia e oggi ne ho visto un bel gruppetto, circa una decina, intorno al km 60. Uno era nero e quando mi ha visto è venuto verso di me, quindi mi sono dovuto spostare per evitarlo e mi sono capottato", aveva raccontato Danilo a fine tappa. Poi, però, qualche minuto dopo la direzione gara ha annunciato la penalità all'asso australiano della KTM. E dopo tanta sfortuna, per il pilota italiano la gioia di un’impresa mai riuscita a prima a nessuno proveniente dalla MotoGP. Un’impresa tra l’altro ottenuta al debutto alla Dakar. “Oggi – rivela il 31enne ternano - ho cappottato per evitare un cammello, spaccato il parafango, sbagliato strada, ma poi ho scoperto che mi hanno restituito quanto perso ieri. Ho vinto e sono felicissimo”. Giù il cappello.