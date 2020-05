​​Arti marziali, Petrosyan e lo sparring (ancora vietato) con Tony Effe

Ultimo aggiornamento: 13:34

Il pluricampioneè salito sul ring con il trapper, della, per una seduta di sparring. Un confronto molto "soft", vista la carriera e la preparazione di Petrosyan, che ha fatto riscaldare il cantante.Un'attività, quella dello sparring, che non sarebbe ancora autorizzata, visto che le norme contro la diffusione del coronavirus prevedono ancora soltanto allenamenti individuali (senza alcuni tipo di contatto fisico). E, infatti, qualcuno tra i fan del campione italo-armeno ha scritto: "Ma perché noi poveri mortali non possiamo allenarci nel corpo a corpo e loro si?".