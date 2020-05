Peter Sagan al Giro. Questa è la notizia che tutti gli appassionati italiani stanno aspettando e che potrebbe concretizzarsi. La notizia arriva direttamente dalla Slovacchia, Paese del tre volte campione del mondo Sagan, dove sul sito Sport.sk è possibile leggere il probabile calendario di Sagan. In base a quanto si legge, sarà un calendario diverso, dove al centro degli obiettivi del campione, ci sarebbero Tour de France, Giro d’Italia e Milano-Sanremo. Intanto sulla pagina Instagram del campione è arrivata la conferma ufficiale della sua presenza alla Grand Boucle.

Sagan è un corridore con la testa sulle spalle e nonostante gli scherzi e le battute a fine corsa e nelle interviste, quando prende un impegno e fa una promessa, cerca sempre di mantenerli. Così se al Tour de France sarà perché la decisone arriva dalla sua Bora-Hansgrohe, al Giro dovrebbe venire per mantenere la promessa fatta al pubblico lo scorso ottobre. Per Sagan fare due grandi giri, con una pausa di appena 13 giorni, non sarà facile, ma per un campione del suo calibro tutto è possibile. Per quanto riguarda le classiche potrebbe esserci la Milano-Sanremo, mentre non è certa la sua partecipazione a Strade Bianche. Di sicuro se correrà al Giro, non potrà fare Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix, che si sovrappongono alla corsa rosa.

Dalla Bora-Hansgrohe e dallo stesso Sagan, riguardo questo calendario non sono arrivate smentite o conferme e l'unico dato certo è la partecipazione alTour. L’unico rammarico che potrebbe esserci per il campione e il suo popolo, è la mancata partecipazione al Giro di Slovacchia, che se dovesse essere confermato, sarebbe proprio a cavallo tra Tour e Giro.

Ultimo aggiornamento: 17:24

