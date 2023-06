Pentathlon moderno, Elena Micheli vince la Coppa del mondo: per la romana c'è anche il pass per Parigi 2024

Un trionfo che vale doppio, per Elena Micheli. L’azzurra ha vinto la finale di Coppa del Mondo di pentathlon moderno e ha conquistato anche la prima carta olimpica in vista di Parigi 2024 per l’Italia in questa disciplina.

La 24enne atleta romana dell'Arma dei Carabinieri, campionessa del mondo in carica, ha concluso la sua performance ad Ankara con un punteggio totale di 1377 punti.

Secondo posto per la turca Ilke Ozyuksel (1374), terza la francese Marie Oteiza (1373). Ottima prestazione anche per l’altra italiana in gara, Alice Sotero, quarta con 1371 punti.