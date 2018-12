Quadarella e Pellegrini stelle d'Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quattro finali e due semifinali conquistate: è il bilancio azzurro stamattina ad Hangzhou, mondiali di nuoto in vasca corta. Promossi in semifinale la Pellegrini e Codia, avanzano la Bianchi alla finale di oggi, la Quadarella a quella di domani, e per oggi anche due staffette, la mista negli stili femminile e la mista nei sessi stile libero. E oggi, nella sessione di mezzogiorno, ora di Roma, anche le finali della rana per Fabio Scozzoli e Martina Carraro, le rane innamorate.“Magari la ragazzina cinese è irraggiungibile, ma con le altre me la posso giocare”” è il commento di Simona Quadarella al termine della batteria degli 800 stile libero che l’ha vista accedere alla finale di domani con il quarto tempo, 8.16:68. La “ragazzina” detto da una che non ha ancora venti anni (li compirà il 18 dicembre) è relativo al fatto che la cinese Wang Jihanjihae ha chiuso in 8.07:59. “Mi sentivo bene ed ho nuotato facilmente, senza forzare. Certo per battermela con le altre dovrò fare il mio personale”. C’è abituata: il suo personale è 8.13:41, le altre con cui competere sono l’americana Leah Smith, la tedesca Sarah Kohler e l’altra ragazzina terribile cinese Li Bingjie, anche lei del 2002, e stanotte classificate seconda, terza e quinta.Subito in vasca Federica Pellegrini. Il palinsesto le propone i 100 stile libero, la sfida del 2018 in attesa di allungare la gittata ai “suoi” 200 per il prossimo mondiale in vasca lunga e Tokyo 2020. Il tempo di Federica è il decimo del ranking, 53.17. L’accesso alla semifinale di oggi a mezzogiorno è garantito, per la finale di domanici sarà da faticare. Il suo crono è di un secondo superiore al suo record italiano, 52.17 e superiore alla miglior Pellegrini del 2018, 52.70. “L’obiettivo era passare il turno, per ora va bene così”.Per ora e per subito dopo quando la Pellegrini si fa vedere ancora, quarta frazionista nella staffetta mixed 4x50 stile libero, quella che mescola i sessi: due ragazzi e due ragazze, Italia nell’ordine con Santo Condorelli, Andrea Vergani, Elena Di Liddo e Federica. Ottavo tempo, 1.31:88, con il primo al suo personale, 21:30, Vergani sotto i 21 (20:98), la Di Liddo 24:58 e la Pellegrini 25:02. Gli americani e i russi, i quartetti sotto l’1.30, sono primi e secondi.Anche la staffetta delle ragazze, mista negli stili, è promossa alla finale con l’ottavo tempo: 1.47:81 il tempo finale per la formazione Di Liddo, Castiglioni, Bianchi, Panziera, le americane prime davanti alle cinesi.L’altra promozione alla finale viene per Ilaria Bianchi che dopo la frazione della staffetta prova i 200 delfino: 2.06:40 il suo tempo. “Ho provato a passare più veloce, perché la gara mi viene meglio; in finale bisognerà andare più veloce, magari cercherò un passaggio meno veloce”.Non basta il personal best a Filippo Megli per entrare nella finale dei 200 stile libero: 1.43:16 il suo tempo, 76 centesimi meglio del suo personale primato, ma nono posto e dunque niente corsia per la finale. Un vero peccato, ma più che migliorarsi che si può fare? Gli è “compagno di duolo”, decimo, il sudafricano Chad LeClos. L’altro azzurro, Matteo Ciampi, è 17esimo.Chad LeClos si consola ottenendo il secondo tempo di accesso alla semifinale dei 100 delfino, seguendo il fenomeno americano Caeleb Dressel in una gara nella quale l’Italia schiera Piero Codia e Matteo Rivolta. E se Rivolta ha un problema con la partenza che gli viene scomposta, Piero, invece, nuota in 50:07 ed è il quarto tempo del ranking. “Sono contento per il tempo: è di mattina; oggi in semifinale dovrò abbassarlo di mezzo secondo; sono qui e ci provo, mi gioco le mie carte”.Fabio Scozzoli e Martina Carraro, i nuotatori innamorati, si giocano oggi a mezzogiorno (orario italiano) le possibilità da podio. Tra i due fidanzati, che praticano anche lo stesso stile di nuoto, la rana, lui sarà in gara nei 100, lei nei 50. Fabio è stato il primo azzurro nella storia a vincere un oro mondiale in vasca corta, lo fece nella stessa gara nel 2012. Gli altri azzurri mondiali sono stati Ilaria Bianchi (100 farfalla, 2012), Gregorio Paltrinieri (1500, 2014) e Federica Pellegrini (200 stile libero, 2016). Martina ha già migliorato due volte ad Hangzhou il record italiano della specialità, portandolo sotto i 30 secondi, 29:79.