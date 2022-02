Pechino 2022, Lollobrigida: «Un bronzo con Roma nel cuore»

Dall’argento nei 3000 metri al bronzo nella mass start odierna, Francesca Lollobrigida ha lasciato il suo marchio nello Speed Skating Oval pechinese. I fantasmi di quattro anni fa in Corea del Sud, quando chiuse settima, sono scacciati per sempre. «Avevo molta pressione, rispetto ai 3000 o ai 5000 metri – esordisce in zona mista - Questa medaglia l'ho cercata e voluta. E' la mia gara preferita, e non ero mai riuscita a portare a casa un risultato oltre all'Europeo. Cosa meglio di un'Olimpiade?». Francesca ha aperto i Giochi con la prima medaglia della spedizione italiana, e potrebbe chiuderli (se domani non arriveranno allori nel team event di sci alpino). «Sono stata anche la prima italiana di sempre sul podio olimpico nel pattinaggio di velocità – ricorda lei - ciò mi rende ancora più orgogliosa". In un’edizione in cui gli uomini faticano, Lollo e le altre campionesse hanno tenuto alto il tricolore in Cina: "Ho sempre detto che noi donne abbiamo più carattere ed energia, se ci mettiamo in testa una cosa la portiamo a termine».

APPROFONDIMENTI OLIMPIADI Pechino 2022, Lollobrigida bis con la medaglia di bronzo:...

Francesca Lollobrigida, orgoglio di Roma

Il momento in cui è emerso tutto il talento della Lollobrigida è stato quando ha saputo tenersi in equilibrio dopo che la giapponese Takagi (che poi sarebbe caduta) le ha fatto perdere l’equilibrio, e purtroppo anche il passo: «Ho un pizzico di rammarico, sarebbe uscita fuori la gara perfetta. Ma avrebbe potuto anche andarmi peggio – spiega con lucidità - Sono stata brava a rimanere in piedi e riavvicinarmi al gruppo di testa. Questo bronzo è proprio meritato». La trentunenne rappresenta la Città Eterna a migliaia di chilometri di distanza, e ciò la rende fiera: «Roma la porto nel cuore. Non mi sono mai dimenticata da dove vengo, anche in squadra e negli allenamenti ho sempre sottolineato le mie origini, in uno sport dove gli atleti vengono praticamente solo dal Nord Italia». E domani per Lollo ci sarà un’esperienza indimenticabile: «Portare la bandiera alla cerimonia di chiusura, da romana, vuol dire che non ci sono limiti: se vuoi fare veramente qualcosa, a prescindere da dove ti trovi, lo puoi fare».