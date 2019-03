Pattinaggio, il duo Della Monica-Guarise ottavi nel corto ai mondiali in Giappone

Emozioni e sorprese a Saitama, in Giappone, dove si sono svolte le gare della prima giornata dei Mondiali di pattinaggio di figura in programma fino a domenica, quando il Galà chiuderà la rassegna iridata 2019. Ghiaccio inaugurato dalle coppie di artistico con i russi Tarasova-Morozov per ora al comando con 81.21 punti dopo il corto davanti ai cinesi Sui-Han (79.24) e Peng-Jin (75.51). Settimi invece i francesi James-Cipres, grandi favoriti della vigilia. Proprio alle loro spalle si è piazzato il tandem di punta italiano formato da Nicole Della Monica e Matteo Guarise: la coppia azzurra delle Fiamme Oro ha infatti terminato il primo segmento in ottava posizione con 67.29 punti (34.40 di tecnico e 32.89 per le components).



Per loro un corto solido e pulito, pattinato sulle note di Never Tear Us Apart di Joe Cocker e penalizzato soltanto da un triplo salchow eseguito doppio in apertura di programma. Tutto ancora aperto ad ogni modo per il libero previsto per la seconda giornata e che vedrà in pista anche Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini (Icelab), la seconda coppia tricolore brava a raccogliere 52.02 punti (26.73 di tecnico e 25.29 per le components) che valgono al momento la 18esima posizione al debutto assoluto in un Mondiale. Nell'individuale femminile, la seconda prova di questa giornata inaugurale, le due azzurre presenti non riescono purtroppo a centrare la qualificazione per il libero in un corto dominato dalla campionessa olimpica, la russa Zagitova. È ad ogni modo strepitoso l'esordio assoluto in una rassegna iridata per Marina Piredda (Fiemme On Ice) che firma il primato personale a quota 53.27 punti (30.44 di tecnico e 22.83 per le components) e, da 27esima classificata, si vede però esclusa per poco dal secondo segmento. Chiude invece 31esima Roberta Rodeghiero (Aeronautica Militare), non nella sua miglior prestazione con 51.50 punti (28.20 di tecnico e 23.30 per le components) ma tornata definitivamente sui palcoscenici più importanti della scena internazionale.

