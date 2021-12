Mercoledì 15 Dicembre 2021, 01:14

La fotografia della stagione di coppa del Mondo di Francesca Lollobrigida, atleta dell’Aeronautica e punta di diamante della squadra di pattinaggio velocità: due vittorie, quattro podi nelle prime quattro tappe e record nazionali ritoccati in tutte le distanze. Se poi ci mettiamo che una delle due vittorie è arrivata nei 3000 - specialità che non vedeva un’azzurra trionfare da 14 anni - con un primato italiano (già suo), abbattuto di tre secondi il quadro è completo. Un suggerimento, però: non mostratevi stupiti. «Partiamo dal presupposto che niente cade dal cielo, eh. Mi sento molto bene e so di essere in forma: noi ci alleniamo guardando i tempi, quindi è facile rendersi conto di come stai. Non mi aspettavo di vincere due ori, ma i risultati me li aspettavo».

Questa da trentenne è la migliore versione di Francesca Lollobrigida?

«Sì, anche perché sono reduce da una preparazione meticolosa, mirata e soprattutto tosta. Ho rinunciato all’attività estiva su rotelle per giocarmi al meglio le chance olimpiche. Dopo Pyeongchang ho sempre detto che avrei puntato tutto su Pechino 2022 e così ho fatto. Siamo in raduno da aprile, ovunque, dalla Toscana alla Germania. Non ricordo l’ultima volta che ho fatto due notti di seguito a casa. Abbiamo lavorato molto sulla testa, messo a posto piccoli dettagli che adesso mi stanno portando al top».

E adesso?

«Vado alle Olimpiadi per essere competitiva in tutte le gare, non solo nella “mia” Mass start, ma anche nei 1500 e nei 3000».

Si può dire che il matrimonio le ha fatto bene?

«Avessi saputo prima avrei anticipato le nozze (ride). Scherzi a parte, sicuramente la stabilità ti aiuta. Per me avere mio marito Matteo che aspetta a casa è una molla che mi spinge ad andare avanti anche quando sono lontana. Questa volta poi sono stata lontana da Roma per più di un mese e non vedevo l’ora di tornarci. Anche perché Matteo ha fatto un albero di Natale che non mi ha voluto far vedere in foto: dice che è una sorpresa...».

Com’è la vita da globetrotter?

«Bella tosta. Noi abbiamo la base al centro federale di Baselga, vicino Trento, dove andremo anche fra Natale e Capodanno (il 3 gennaio si parte per gli Europei di Heerenven, ndc). Ma durante l’estate siamo stati in Toscana, a Formia, a Livigno, poi in Germania. Davvero non abbiamo una base fissa».

Questo perché in Italia scarseggiano le strutture...

«Diciamo che non ce ne sono proprio.. Siamo fortunati ad avere Baselga, che però apre a novembre, quindi siamo costretti a spostarci».

Come si diventa forti in uno sport senza strutture?

«Servono innanzitutto tanta forza di volontà e spirito di sacrificio. Io dico sempre che nel nostro sport la testa conta più delle gambe, anche per questo».

E perché si sceglie uno sport che in Italia non ha grandi strutture?

«Conta molto la folgorazione visiva. Nell’anno delle Olimpiadi o quando c’è un atleta che fa buoni risultati si riesce ad avere un po’ di visibilità. E magari chi sta davanti alla tv scopre qualcosa che non hai mai visto prima e si appassiona».

Per lei è stato così?

«Più o meno. Avevo visto le Olimpiadi di Torino ma non avevo detto a mio padre “voglio farlo anche io”, anche perché non sapevo nemmeno che c’era la pista a Baselga. Papà lo sapeva e aveva degli amici lì,

Cosa le manca di Roma quando è in viaggio?

«La gente. Adesso, sotto Natale, che bello andare in giro per il centro. Mi manca la vita normale. Poi però adesso che torno a Roma sono talmente stanca che mi chiudo in casa, eh...».

Propositi per il 2022?

«Più che propositi, una massima: il duro lavoro paga sempre. Partendo da questa consapevolezza vediamo cosa porta l’anno nuovo».

E dopo le Olimpiadi?

«Il viaggio di nozze alle Maldive! Finalmente...».