Pattinaggio, Europei figura: Guignard e Fabbri bronzo nella danza

Arriva il secondo bronzo per l'Italia agli Europei di pattinaggio di figura a Minsk. Dopo il terzo posto di Matteo Rizzo sale sul podio anche la coppia azzurra formata da Charlene Guignard e Marco Fabbri nella danza. I due azzurri non tradiscono le attese e nel libero pattinato sulle note di 'La La Land' guadagnano 120.79 punti (65.61 di valutazione tecnica e 55.18 per le components) che li proiettano a quota 199.84 (season best) sul terzo gradino del podio. Per la coppia delle Fiamme Azzurre allenata da Barbara Fusar Poli, superata a Minsk solo dai francesi Papadakis-Cizeron (primi con 217.98) e dai russi Stepanova-Bukin (secondi con 206.41) è la prima medaglia continentale in carriera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA