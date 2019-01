Pattinaggio, bronzo della Lollobrigida nell'All around: mai così bene una azzurra

Francesca Lollobrigida riscrive la storia del pattinaggio di velocità italiano conquistando la medaglia di bronzo nella classifica Allround, la più classica e prestigiosa, agli Europei di pattinaggio su pista lunga, in corso agli Europei che si sono disputati all'Arena del Renon a Collalbo (Bolzano). La pattinatrice romana dell'Aeronautica Militare regala così al movimento tricolore un podio che mai nessuna atleta azzurra era riuscita a conquistare negli ultimi 50 anni, vale a dire da quando, nel 1970, ha preso il via la rassegna continentale al femminile. Una prima volta assoluta conquistata grazie a un'altra giornata memorabile sul velocissimo ovale dell'Arena Ritten: ai due terzi posti di ieri sui 500 e sui 3000 si sono infatti aggiunte oggi per Lollobrigida la seconda piazza sui 1500 in 1'57«99 e la sesta sui 5000 in 7'21»67, sufficienti a tenersi alle spalle un mostro sacro come l'olandese Ireen Wust, quarta complessiva. Olandese è anche la neo campionessa continentale Antoinette De Jong (162.918), prima davanti alla ceca Sablikova, argento (164.064), e a Lollobrigida (164.937). «Sono felicissima, è andata proprio come speravo ed è una grande gioia: oggi ho dato tutto nei 1500 per guadagnare una posizione importante», ha dichiarato Lollobrigida nel dopo gara.

