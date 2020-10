© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un Giro d’Italia davvero molto particolare prenderà il via oggi con la cronometro da Monreale a Palermo. L’edizione numero 103 della corsa rosa si svolge in un mese in cui la stagione del ciclismo è tradizionalmente quasi finita, e non a maggio come da tradizione. Un cambiamento dettato dall’emergenza Covid-19, che ha costretto a rivedere l’intero calendario dell’Unione Ciclistica Internazionale. Ottobre prevede una grande abbuffata di ciclismo, in quanto, oltre al Giro d’Italia, ci saranno in contemporanea anche le classiche del nord e le prime tappe della Vuelta. Sicuramente, gli appassionati non avranno tempo per annoiarsi. Lo spostamento del Giro d’Italia da maggio a ottobre comporta però un problema, quello del meteo. Se per adesso, in Sicilia, le temperature sono a dir poco perfette per gareggiare in bicicletta, nel resto d’Italia non è così. Rcs Sport ha già fronteggiato in diverse occasioni i problemi meteorologici, l’ultimo episodio risale alla tappa di Ponte di Legno dello scorso anno, quando il Passo Gavia fu impraticabile. Ma adesso si va incontro all’inverno, e già sullo Stelvio, che verrà toccato il 22 ottobre, i fiocchi di neve scendono già abbondanti nonostante ci sia l’impegno di tutte le istituzioni per far transitare la carovana rosa. Gianni Bugno, vincitore del Giro d’Italia del 1990 e due volte campione del mondo nel 1991 e 1992, attuale presidente del Cpa, il sindacato dei corridori, non è allarmato dalla possibilità che il meteo possa diventare il vero protagonista del Giro d’Italia 2020: «Noi abbiamo una figura, che è quella del delegato Cpa. Io, in qualità di presidente, posso avallare ciò che verrà fatto qualora ce ne fosse la necessità. Di sicuro non sarà un Giro d’Italia classico: siamo a ottobre, si va verso l’inverno, ed è normale che cambierà tutto, non solo da un punto di vista climatico ma anche da quello atletico, perché i corridori sono passati dal non potersi allenare durante il lockdown a vivere una stagione compressa in pochissimi mesi, senza respiro. Qualche corridore potrebbe pagare l’inattività nei mesi di marzo e aprile e il fatto che si sia tornati a gareggiare solo ad agosto».Tuttavia, Gianni Bugno vede un Vincenzo Nibali in maglia rosa al termine del Giro d’Italia, che si chiuderà con la cronometro di Milano il 25 ottobre. Giorno in cui, in contemporanea, si svolgeranno anche la Parigi-Roubaix e la tappa della Vuelta con il Tourmalet: «I nomi principali per la maglia rosa di Milano sono Vincenzo Nibali, Geraint Thomas, Simon Yates e Yakob Fuglsang, tutti corridori che hanno impostato la propria stagione per avere il picco di forma durante il Giro, ma bisogna vedere come reagiranno anche a livello psicologico, perché per loro questa è la prima grande corsa a tappe dopo un lungo periodo, e correre per tre settimane dopo i mesi di quarantena è molto difficile. Se dovessi fare un nome secco, però, farei quello di Nibali: sicuramente crescerà di condizione e si giocherà la vittoria fino alla fine».Il Giro d’Italia 2020 parte dalla Sicilia, arriva a Milano ma ignora Roma, dopo che la capitale ha ospitato l’arrivo del 2018 e dopo le due tappe nel Lazio lo scorso anno, una a Frascati e una a Terracina: «Sicuramente organizzare una tappa del Giro in una grande città di questi tempi non è semplice - spiega Bugno - e ci deve essere anche la volontà dei governanti a far transitare la corsa rosa nella capitale. Di sicuro il Giro a Roma è una grande vetrina sia per la corsa che per la città, ed è anche un modo per promuovere l’utilizzo della bicicletta nella vita di tutti i giorni».