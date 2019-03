Coppa del Mondo, Paris dopo il successo: «In pista mi diverto, faccio ciò che voglio»

«Oggi non era facile, ma ho spinto davvero forte ed è andata bene. Su questa pista avevo già vinto nel 2016 e sapevo bene dove potevo fare al meglio. Quest'anno mi diverto davvero un sacco a sciare, e in pista riesco a fare quello che voglio: si vede». Parole di Dominik Paris dopo la sua strepitosa vittoria di Kvitfiell, la quarta in una stagione magica in cui ha conquistato anche l'oro ai Mondiali in Super-G. In corsa per la Coppa di discesa, oggi Paris aveva soprattutto il compito di battere Feuz. Missione compiuta e per la coppa si vedrà anche se l'azzurro sa che non sarà' facile vincerla. «Feuz scia molto forte e io sapevo che in questa dovevo fare per forza tutto al meglio», spiega l'azzurro che sa di avere ancora 80 punti di distacco dallo svizzero quando manca una sola gara alla fine della stagone. «È già difficile stargli davanti - sottolinea Paris -, per cui fare la differenza con i punti di classifica lo è ancora di più. Comunque i conti si faranno alla fine. E intanto penso che le gare siano belle anche così, ed è una vittoria che mi piace molto». Con questo vittoria Dominik ha portato l'Italia a 184 successi nella Coppa del mondo maschile di sci. Irraggiungibile in cima alla classifica complessiva rimane Alberto Tomba con 50 primi postii (35 in slalom e 15 in gigante). Poi al secondo posto c'è Gustav Thoeni con 24 trionfi (11 in gigante, 9 in slalom e 4 in combinata), terzo posto ex aequo per Dominik Paris e Kristian Ghedina con 13 vittorie. Piero Gros, l'eroe della valanga a azzurra , è quarto con 12 successi.

