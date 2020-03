Parigi-Nizza, Schachmann conquista tappa e maglia davanti a Teuns. A rischio l'arrivo a Nizza per il coronavirus

Ultimo aggiornamento: 16:00

La prima tappa dellaè del tedesco, che con i colori della Bora-Hansgrohe ha preso così anche la maglia di leader della corsa. Al secondo posto il belga della Bahrein-Mc Laren, Dylan, davanti all’altro belga Tiesjdella Sunweb. Ai piedi del podio Julianedella Deceuninck Quick Step. Il primo degli italiani è Giacomoche ha tagliato il traguardo in settima posizione.Un finale giocato allo sprint tra i più forti del gruppo, che hanno saputo mantenere le forze per giocarsi il finale. Schachmann è stato il più forte superando i due avversari in uno sprint di potenza. Alaphilippe che era riuscito a rimanere davanti, non ha avuto le energie sufficienti per l’ultima volata, rimanendo così fuori dal podio. La giornata è stata caratterizzata da forte vento e i corridori sono stati costretti a organizzare ventagli e consumare molte energie.Schachmann è stato contento del successo nonostante un inizio difficile: “Questa è stata la prima corsa difficile della stagione - ha spiegato il tedesco - ero in coda e scoperto durante le raffiche di vento e per questo ho faticato molto. Nel finale avevo dolore alle gambe ma avevo capito che anche gli altri non stavano bene e così ho giocato tutto per la vittoria ed è andata bene”.Tante le polemiche per questa Parigi-Nizza, che al via non ha visto la presenza di 6 squadre world Tour, che hanno preferito saltare tutte le corse fino alla Sanremo, per il rischio coronavirus.Adesso la paura per gli organizzatori è per l’arrivo a Nizza, città molto vicina al confine italiano e Aso, ha paura per possibili contagi provenienti dall’Italia.