Parallelo a squadre, Italia fuori ai quarti contro la Germania. Paura per Della Mea: brutta caduta

L'Italia è fuori ai quarti di finale del parallelo a squadre. Ai Mondiali di Cortina a qualificarsi per la semifinale è la Germania, che vince 3-1: il primo punto è per gli azzurri con un'ottima Nadia Delago (che ha sostituito l'infortunata Dalla Mea), poi Luitz, Filser e Schmid battono Borsotti, Pirovano e De Aliprandini.

Ore 13.10 - L'Italia è ai quarti di finale del parallelo a squadre ai Mondiali di Cortina. La qualificazione porta la firma di Luca De Aliprandini, che chiude in 21''47 e regala il passaggio del turno grazie al miglior tempo complessivo. Il punteggio, prima della sua discesa, era di 2-1 per la Finlandia: Dalla Mea è stata protagonista di una brutta caduta nella prima manche (sospetta distorsione al ginocchio sinistro, è uscita in lacrime ed è stata accompagnata all'ospedale Codivilla di Cortina), poi Borsotti ha perso con Torsti. Sul 2-0 Pirovano ha vinto la sua discesa prima del 2-2 di De Aliprandini: l'Italia si è qualificata grazie al miglior tempo complessivo di Luca. Ai quarti la sfida contro la Germania, che ha battuto 3-1 la Gran Bretagna.

