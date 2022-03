Al via le Paralimpiadi, il presidente IPC: «Sono inorridito da questa guerra, noi qui per lanciare un messaggio di pace»

Sono parole forti quelle utilizzate da Andrew Parsons, presidente del Comitato Paralimpico Internazionale, in apertura del suo discorso per la Cerimonia inaugurale delle Paralimpiadi invernali di Pechino 2022.

«Stasera voglio e devo lanciare un messaggio di pace, sono a capo di una Fondazione per cui l'inclusione è un caposaldo, sono inorridito su quanto sta succedendo nel mondo in questo momento, il XXI secolo è il secolo del dialogo e non dell'odio».

APPROFONDIMENTI LA DECISIONE Paralimpiadi, esclusi atleti russi e bielorussi: non potranno...





«La tregua olimpica è adottata per consenso da tutta l'assemblea delle Nazioni unite e va rispettata, non violata. L'IPC auspica un mondo più libero dall'odio, dall'ignoranza e dai conflitti. Qui quarantasei paesi si affronteranno ma non uno contro l'altro», prosegue.



«Noi paralimpici - va avanti - sappiamo che un avversario non deve essere un nemico e che uniti possiamo ottenere molto di più. Chiediamo al mondo di unirsi, come fanno gli atleti, perché il mondo deve essere un luogo di condivisione e unione, non di divisione».

Infine il presidente ha concluso il discorso urlando a gran voce: «Pace!».