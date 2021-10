Pallavolo, la nazionale under 21 è campione del mondo per la prima volta: Russia sconfitta 3-0

Domenica 3 Ottobre 2021, 22:26

Primo, storico trionfo ai Campionati del Mondo Under 21 per la nazionale italiana, vincitrice a Cagliari della medaglia d'oro nella finale contro la Russia 3-0 (25-19, 25-22, 25-20). Dopo quattro finali perse (1985 Milano, 1991 Il Cairo, 1993 Rosario, 2019 Manama) Rinaldi e compagni hanno spezzato la maledizione, andandosi a prendere l'unico titolo giovanile che ancora mancava nella bacheca della Fipav.

Il tutto nell'anno in cui anche l'Under 2020 femminile ha conquistato la medaglia d'Oro mondiale: un'altra straordinaria doppietta per il volley tricolore, dopo quella delle nazionali azzurre seniores ai Campionati Europei. Con la vittoria di oggi salgono a 18 le medaglie conquistate in questa categoria dell'Italia: 11 ai Campionati Europei e 7 medaglie nei Campionati del Mondo.

A distanza di due anni questo gruppo, che nel 2019 ottenne la medaglia d'oro nei Campionati del Mondo Under 19 in Tunisia, battendo in finale proprio la Russia, si è confermata al vertice della pallavolo mondiale. Sul gradino più basso del podio è salita Polonia, che nella finale terzo e quarto posto si è imposta con il punteggio di 3-0 (25-16, 25-14, 25-19) contro l'Argentina.