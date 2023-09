Pallavolo, Egonu e quella notizia dal Brasile: cosa succede alla Nazionale femminile

Giovedì 7 Settembre 2023, 08:16 - Ultimo aggiornamento: 08:17

Bufera nell'ItalVolley femminile. Dopo la delusione del quarto posto agli Europei, la nazionale e il tecnico Davide Mazzanti sono al centro di polemiche in Italia. Secondo alcuni rumors provenienti dal Brasile, a firma di Bruno Voloch su "O Tempo", una giocatrice brasiliana, molto nota in Italia ma non identificata, avrebbe rivelato che quattro giocatrici italiane (Egonu, De Gennaro, Chirichella e Bosetti) avrebbero chiesto al presidente della Fipav, Giuseppe Manfredi, di esonerare Mazzanti durante l'estate. Avrebbero minacciato di non giocare più in Nazionale se il tecnico fosse rimasto in carica. Manfredi non avrebbe accettato la richiesta e Mazzanti è rimasto al suo posto. Questo potrebbe spiegare le mancate convocazioni di De Gennaro, Chirichella e Bosetti agli Europei, mentre Egonu, in un altro colloquio, avrebbe accettatole linee guida proposte, ovvero un impiego come alternativa nel ruolo di opposto. Poi gli Europei, la delusione del quarto posto e le polemiche degli ultimi giorni.