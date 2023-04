Pallavolo, al via il quinto Trofeo RoMan Caput Mundi

Un evento che è più di un messaggio. Una manifestazione che porta un passo avanti Roma, e l'Italia, nel tema della promozione dello sport nel territorio cittadino e nazionale. Prende il via il V Trofeo RoMan Caput Mundi – Edizione 2023 “Gods of Rome”, organizzato e promosso dalla RoMan Volley ASD, la più grande associazione pallavolistica LGBT d’Italia, radicata stabilmente nel territorio dell’Appio-Tuscolano, che si prefigge di incoraggiare la pratica sportiva della pallavolo, soprattutto nella platea LGBT romana e nazionale.

Il Trofeo “RoMan Caput Mundi” costituisce l’evento di più ampio rilievo tra quelli promossi dall’Associazione e nasce come iniziativa di associazionismo fortemente votata all’inclusione e al networking sociale all’interno della comunità LGBT nazionale e internazionale, dando realizzazione pratica ai valori sociali di avvicinamento allo sport, contrasto dell’emarginazione sociale e tutela dell’individualità della persona.

Tali valori rappresentano il motore dell’organizzazione dell’evento, coniugato in chiave solidaristica e priva di scopo di lucro. Gli introiti saranno infatti destinati al solo autofinanziamento dell’evento e delle attività dell’Associazione, anch’essa priva di scopo di lucro e gestita in maniera del tutto volontaria dai soci.

Trofeo “RoMan Caput Mundi”, cosa rappresenta

RoMan Caput Mundi vuole affermare i valori della non discriminazione, inclusione sociale, lotta all’omofobia e all’isolamento; Promuovere la cultura dello sport “sano”, avvicinando alla competizione pulita persone di diversa estrazione, età ed esperienza e permettendo loro di praticare attività in un contesto accogliente e non giudicante;



Il programma

Consolidare un network di contatti di dimensione interregionale e internazionale, richiamando giocatori da diverse città italiane e da diversi Paesi europei, nel segno dello spirito della fratellanza e dell’armonia tra popoli;Attrarre persone da fuori Roma e generare il conseguente indotto economico turistico in termini di alloggio, consumi e visite al patrimonio storico e culturale di Roma; Valorizzare la vivacità associazionistica, propria della società civile, con un’espressione unica sul panorama nazionale.

La data della manifestazione: 21 e 22 aprile 2023

Luogo: PalaTorrino – Via del Fiume Giallo 47, 00144 Roma

Relatori/Sportivi/Artisti ecc. partecipanti:

Alla competizione, di natura amatoriale e dimensione internazionale, parteciperanno più di 300 giocatori di pallavolo non professionisti provenienti dall’Italia (Milano, Perugia, Bologna, Torino..) e dall’Europa (Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Polonia)

Referente della manifestazione Andrea Callari (per conto e su mandato del Direttivo)

Tel. 393 8103349 e-mail romanvolley@gmail.com



Per tale iniziativa è stato concesso il patrocinio dai seguenti Enti: Comune di Roma, Regione Lazio.