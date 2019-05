Sis Roma, storica finale scudetto domani alle 15,30 contro Catania

E' già una stagione esaltante, può diventare storica. Dopo il trionfo di gennaio in Coppa Italia battendo 6-5 Rapallo, le ragazze della Sis Roma, per la prima volta nella storia, approdano alla finale scudetto. Oggi alle 15,30 (diretta Rai Sport) sfideranno le diciannove volte campionesse d'Italia dell'Ekipe Orizzonte Catania, già vincitrici della Coppa Len. Si gioca in Sicilia, alla piscina Plaia, gremita da oltre 800 spettatori, a caccia di un titolo che sarebbe della seconda stella. Il bilancio stagionale in regular season è in parità: ad Ostia fu 7-6 Ekipe Orizzonte, mentre a Nesima 6-4 Sis Roma. Sarà una finale speciale per le romane Tania Di Mario e Martina Miceli, rispettivamente presidente e allenatore dell'Ekipe Orizzonte. © RIPRODUZIONE RISERVATA