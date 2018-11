Pallanuoto, la Roma vince il derby: 10-7 alla Lazio

Ultimo aggiornamento: 20:21

Le triplette di Steven Camilleri e Paskovic tingono di giallorosso il derby della Capitale (10-7, il risultato finale) seguito da oltre mille persone al Foro Italico. Dopo il vantaggio biancoceleste iniziale di Vitale, la Roma trova il +3 proprio ad inizio secondo quarto con l'attaccante n. 7 maltese. La Lazio resta aggrappata al match grazie alle doppiette di Vitale e Leporale (5-4 a metà gara); l'attaccante '97 viene espulso per proteste (escono per tre falli anche Cannella, Antonucci per i biancocelesti e Innocenzi per la Roma) e allora le mani esperte del montenegrino Paskovic e l'ex Spione portano allungo 8-5 a fine terzo tempo. Nel quarto periodo Camilleri segna il massimo vantaggio (9-5) ma i giallorossi si addormentano e rischiano il rientro laziale con le reti di Ferrante e Leporale; l'evergreen Paskovic, classe '85, chiude i conti.