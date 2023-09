Pallanuoto, via al campionato di A1: nel mirino le Olimpiadi di Parigi

Sta per ripartire la Serie A1 di pallanuoto. Nella giornata del 28 settembre è andata in scena la presentazione del campionato, con la presenza del Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi: «È un piacere enorme essere qua. Il mio pensiero va adesso alle società che hanno patito la crisi post covid ma non hanno mai mollato e grazie ai contributi arrivati dallo Stato sono riuscite a sopravvivere e a garantire l'attività agonistica e non solo. Ci stiamo battendo con il Governo per migliorare la gestione delle strutture, che passa attraverso l'abbassamento del costo dell'energia e quindi lo sviluppo di energie sostenibili che, oltre a tutelare l'ambiente, porteranno ad inevitabili riduzioni delle spese. La pallanuoto è una disciplina meravigliosa e che ha regalato all'Italia tanti successi: è una disciplina vincente da sempre. Le nazionali hanno reso orgoglioso il nostro Paese, come i club nelle competizioni internazionali».

Il Vicepresidente vicario Andrea Pieri, prima di introdurre la nuova stagione, ha voluto ricordare l'ex azzurro Luca Giustolis,i prematuramente scomparso due settimane fa: «Vorrei dedicare un pensiero a Luca Giustolisi che ci ha lasciato pochi giorni fa e a cui dedichiamo questa giornata.

Abbiamo festeggiato nella passata stagione agonistica tanti successi e vissuto altrettante emozioni. L'intero movimento credo sia un fiore all'occhiello per organizzazione, vittorie e per come ha affrontato la crisi durante il Covid. Sarà una stagione particolare, divisa in diverse fasi per gli impegni delle nazionali tra gennaio e febbraio».

Il Segretario Generale della Federazione Italiana Nuoto Antonello Panza fa gli onori di casa: «Il recente inserimento nella Costituzione italiana del diritto all'attività sportiva è la normativa più importante che si stata deliberata in questi anni, direi un fatto storico. Lo sport ha bisogno di investimenti per la crescita e adesso più che mai. In questi anni sono stati compiuti passi in avanti, malgrado la pandemia, per lo sviluppo dell'attività sportiva e il sostegno alle società che non sono state abbandonate dal Governo e dalle istituzioni in generale: adesso serve un ulteriore step che porti all'abbassamento dei costi e quindi agevoli la gestione delle strutture. Voglio sottolineare l'impegno da parte della Federazione per rendere ancor più visibile il campionato di pallanuoto, attraverso lo sviluppo di un canale youtube e un ritorno importante su Rai Sport».

Comincia così la nuova stagione della pallanuoto azzurra che mette nel mirino tre appuntamenti principali: gli Europei di gennaio a Netanya, i Mondiali di febbraio a Doha e i Giochi Olimpici di luglio e agosto a Parigi. E a presentare il torneo è stato proprio il commissario tecnico del Settebello Alessandro Campagna: «In A1 tornano due società gloriose come Vis Nova e Rari Nante Camogli. Sarà una stagione intensa, con il campionato che si interromperà a gennaio per lasciare spazio alle nazionali nei mesi di gennaio e febbraio. Mi aspetto un torneo di alto livello con tante squadre molto interessanti. Ovviamente la Pro Recco è la favorita, ma dietro ci sono AN Brescia, CC Ortigia 1928 e Pallanuoto Trieste che sono rinnovate e pronte a dar battaglia; poi mi aspetto grande competizione anche per le posizioni dalla quinta all'ottavo e per evitare la retrocessione».

Quest’anno i campionati cominciano di domenica, ma soltanto la prima giornata, dalle successive si torna a giocare il sabato e nell’infrasettimanale. Serie A1 maschile con la nuova formula e serie A1 femminile con la novità della qualificazione alla Coppa Italia. Sia per la Serie A1 maschile che per quella femminile ci sarà uno stop il 12 dicembre e una lunga sosta per gli Europei. Il torneo maschile prevede la prima fase con girone unico e la seconda fase (dal 24 febbraio) con due gironi, pool scudetto e pool retrocessione, e fase conclusiva con playoff e playout. Il torneo femminile mantiene il format classico con regular season seguita da playoff e playout; la novità riguarda il criterio di qualificazione alla Final Six di Coppa Italia (5-7 aprile) a cui accedono le prime sei squadre classificate nel girone di andata.