Pallanuoto, l'AN Brescia è campione d'Italia dopo 14 anni di Pro Recco

L'AN Brescia è Campione d'Italia 2020/2021, dopo essersi imposta con il punteggio di 3-1 nella serie di finali contro la Pro Recco, il più storico e vincente club della pallanuoto italiana - che vantava 14 titoli di fila vinti e 33 totali. Per Brescia è invece "solo" il secondo scudetto che va a palmarès, ma che scudetto però, ottenuto con una vittoria sostanzialmente impronosticabile e tenendo la serie pure sulle quattro partite, di cui l'ultima vinta oggi col punteggio thrilling di 11-10.

A fine match intense le parole di Paolo Barelli, presindete della FIN, che si è speso in elogi e congratulazioni sia a favore dei vincitori che degli sconfitti. «Complimenti all'AN Brescia campione d'Italia per aver compiuto un'impresa costruita con lungimiranza, determinazione, passione e programmazione mai scalfite dai molteplici secondi posti in campionato e coppa Italia succeduti proprio contro la Pro Recco, che dominava la serie A1 dal 2006 - dice Barelli, che poi continua - Complimenti al suo presidente Andrea Malchiodi, ai dirigenti, allo staff tecnico guidato da Alessandro Bovo e ai giocatori, molti dei quali artefici dei successi del Settebello insieme agli atleti alla Pro Recco cui va il mio plauso per essere, come avviene ormai da vent'anni, protagonisti sia in Italia sia in Europa».

