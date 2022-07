Palio di Siena, vince la contrada del Drago al fotofinish con la Torre

Il Palio di Siena della ripresa, dopo due anni di stop per la pandemia, è stato vinto dal Drago al fotofinish con la Torre. Per il fantino del Drago Giovanni Atzeni detto Tittia è l'ottavo palio vinto. Montava Zio Frac, castrone, baio, 7 anni, esordiente. Il Drago porta a casa il cencio dipinto dalla pittrice inglese Emma Sergeant dop ouna carriera corsa con solo sei contrrade: tre, Istrice, Civetta e Leocorno escluse per lievi infortuni ai cavalli, Bruco per una caduta del fantino ai canapi.

Leocorno vince la provaccia

È stata la contrada del Leocorno a vincere la provaccia del Palio di Siena in vista della carriera. Buona la partenza della Torre e della Lupa che ha preso la testa della corsa per poi cederla prima al Drago e poi al Leocorno fino al termine del terzo giro. Non hanno preso parte alla provaccia le contrade di Istrice e Civetta a causa di leggeri infortuni ai cavalli riportati rispettivamente alla prova generale e alla terza prova.

La prova generale

Ieri la Contrada di Valdimontone ha vinto la prova generale del Palio di Siena del 2 luglio, tenutasi questo pomeriggio. Valdimontone ha vinto con il cavallo Vitzichesu montato dal fantino Antonio Francesco Mula. La corsa è stata preceduta da un minuto di raccoglimento per ricordare il fantino Andrea Mari, detto Brio, prematuramente scomparso nel maggio 2021 al quale è seguito un lungo applauso da parte di tutta la Piazza del Campo.