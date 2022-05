Il grande Padel sbarca nella Capitale, al Foro Italico la Major Premier

Il grande Padel a Roma. Partono oggi infatti, al Foro Italico, i primi incontri del tabellone principale dell'Italy Major Premier Padel, uno dei quattro tornei più importanti al Mondo. Dopo gli Internazionali, subito altro spettacolo: fino al 29 maggio, giorno della finalissima. L'evento è stato organizzato dalla Federazione Internazionale Padel (FIP) e Qatar Sports Investment (QSI) con il supporto della Professional Padel Association (PPA).

Si comincia, alle 11, e si concluderanno i match del terzo turno le qualificazioni, che mettono in palio otto posti per il tabellone principale. Oggi fuori al secondo turno la coppia formata da Federico Galli e Edoardo Sardella, sconfitti dai francesi Johan Bergeron e Thomas Leigue con il punteggio di 6-3 6-4. Si è invece qualificato al turno decisivo Alessandro Tinti, che al fianco dello spagnolo Gonzalo Perez Arbona ha battuto la coppia formata dall’altro spagnolo Ricardo Martinez Sanchez e dallo svedese Carl Knuttson per 1-6 6-2 7-6.

COPERTURA INTERNAZIONALE

Lo sport che sta appassionando sempre un maggior numero di persone, avrà una copertura internazionalee assai importante. Roma, come detto, è entrata nel circuito dei maggiori tornei. E allora Africa, Asia e Americhe saranno collegate con la Capitale per seguire gli incontri migliori. L'Italy Premier Padel è la prima tappa europea di questo nuovo circuito: dopo si andrà a Parigi (11-17 luglio), mentre l'ultimo torneo è previsto in Messico nel prossimo inverno.