Padel, al Conti Sport City la festa della Coppa dei Club Roma e Regione Lazio

Continuano ad arrivare i verdetti della Coppa dei Club 2024, campionato amatoriale di padel a squadre organizzato da MSP Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Nel weekend scorso, infatti, si sono disputate le finali di Roma, della Regione Lazio e della Regione Abruzzo.

4000 giocatori impegnati nel Lazio

Dopo una fase provinciale e regionale che ha coinvolto oltre 250 squadre e 4000 giocatori, la Capitale e il Lazio hanno eletto le prioprie regine. Forte Padel Gang e Padel Colli Portuensi White hanno vinto rispettivamente la finale di Roma e provincia e Regione Lazio, svolte al Conti Sport City (circolo gestito dalla leggenda della Roma Bruno Conti insieme ai figli Daniele e Andrea). Le due formazioni romane (insieme al Pelota Padel di Latina campione nazionale uscente) rappresenteranno la Regione Lazio alla finale nazionale Padel MSP Italia, in programma dal 12 al 14 luglio a Parma, insieme alle rappresentanti di Umbria, Emilia Romagna, Sardegna, Sicilia, Abruzzo, Molise, Lombardia, Veneto, Piemonte, Toscana, Marche e Campania. Il Forte Padel Gang non aveva mai vinto prima d'ora il titolo provinciale: il campionato col maggior numero di squadre iscritte (ben 212, in gara da febbraio scorso) si è concluso sabato scorso, con il circolo capitanato da Fabio Di Bartolomeo che ha alzato la coppa al cielo dopo la vittoria nel doppio misto di spareggio contro il Padel Colli Portuensi White. Quest'ultimo club si è rifatto il giorno dopo nella finale regionale, aggiungendo un altro alloro alla propria bacheca, dopo il titolo provinciale conquistato nel 2023. Vincitori e finalisti sono stati premiati dalla famiglia Conti, con in testa Bruno Conti che ha consegnato le coppe.

Bombonera Blu vince finali regionali in Abruzzo

In Abruzzo, invece, alle Finali hanno partecipato 43 formazioni, provenienti dalle province della Regione e due extraterritoriali dal Molise. Per la prima volta nella storia, la competizione regionale è stata vinta dal Bombonera Blu: il club di Chieti alla sua terza partecipazione ha conquista il titolo regionale vincendo contro Magic Sport di Martinsicuro al termine di una combattutissima finale terminata con il misto di spareggio.

Bombonera e Magic Sport rappresenteranno dunque la Regione Abruzzo alla finale nazionale di Parma.